Бриллианты — нельзя, барана — нужно: новые свадебные правила ввели в Чечне

Духовенство Чечни регламентировало свадебные правила. Фото: сайт главы ЧР

Муфтият Чеченской Республики утвердил новые обязательные нормы, касающиеся проведения свадебных торжеств. Модернизированные правила поддержал глава региона Рамзан Кадыров.

Духовенство республики утвердило документ из 14 пунктов. Подписал новые правила Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Калым, который жених уплачивает за невесту ее родителям, не должен превышать «потолок» в 80 тысяч рублей. К деньгам должны прилагаться подарки — чай, сахар и баран. Гораздо скромнее стала сумма выкупа (его платят родственники жениха) — не более 10 тысяч рублей. В пределах той же цифры должен быть и подарок новоиспеченного зятя семье невесты.

Жених и невеста на чеченской свадьбе. Фото: сайт главы ЧР

Духовенство Чечни высказалось резко против излишне роскошных подарков на свадьбу.

— Любые излишества, не соответствующие ни Исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техник, квартиры, машины и т.д., строго запрещены, — говорится в документе.

Это касается всех подарков. В том числе и тех, что дарят родители брачующихся друг другу, а также тех, что отдают жениху и его сопровождающим.

Новые правила регламентируют и поведение невесты. Платье должно быть скромным и соответствовать религиозным нормам. Ее должны сопровождать одна-две женщины. Молодым также посоветовали быть осторожнее с соцсетями.

— Количество чемоданов невесты, в соответствии с чеченскими обычаями, остается без ограничений, но без излишеств. В основе при проведении свадебного торжества, будь то свадьба в ресторане или дома, должен быть чеченский менталитет. Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и более того, их последующее распространение в социальных сетях или мессенджерах, запрещается, — гласят утвержденные муфтиятом нормы.

Другие правила, не оговоренные в документе, молодоженам и их семьям будут разъяснять местные имамы.

Оператор снимает застолье на чеченской свадьбе. Фото: сайт главы ЧР

Рамзан Кадыров одобрил работу духовенства республики над документом и отметил, что правила составлены грамотно.

— Самое главное — перечень требований и рекомендаций исключает все нововведения, чрезмерные расходы, другие излишества и сложности при организации свадебных торжеств. Мы все знаем, с какой радостью и воодушевлением жителями была воспринята новость о том, что власти взялись за решение этого вопроса. Поэтому уверен, что люди отнесутся к приведенным в перечне рекомендациям крайне ответственно, — заявил глава Чечни.

Две недели назад Кадыров резко раскритиковал нововведения, которые все чаще появляются на чеченских свадьбах. В том числе политик осудил «воровство невесты», заявив, что такой обычай противоречит шариату.