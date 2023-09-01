Мужчина два года добивается эвтаназии «про запас». Конституционный суд попросил его успокоиться

В России эвтаназия запрещена. Но мужчину это не остановило Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот уже два года ставропольский адвокат Александр Нагаев добивается разрешения на эвтаназию. Мужчина дошел до Конституционного суда, но и там не встретил понимания.

«Прошу подтвердить возможность проведения процедуры эвтаназии (то есть ускорения смерти по просьбе пациента) в случае, если в будущем у меня появится неизлечимое заболевание, которое будет приносить сильнейшие физические и нравственные страдания» - с такого обращения в минздрав Ставропольского края начал борьбу за свои права Александр в сентябре 2021 года.

С этой жалобы на ставропольский минздрав все и началось Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ход мыслей у него был такой - да, в России эвтаназия запрещена (статья 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Но раз Конституцией РФ закреплено право на жизнь (статья 20), значит, подразумевается и наличие права на смерть. Логично? Нет. О чем мужчине вежливо и напомнили в минздраве: на данный момент единственный законный способ облегчить страдания пациента - использование рецептурных лекарств или наркотических препаратов.

- Ответ меня не устроил! - рассказывал тогда корреспонденту «КП-Ставрополь» Александр Нагаев. - А если со мной что-то случится? ДТП, неизлечимая болезнь? Я боюсь такого исхода. Я не хочу лежать овощем. Зачем в этом случае жить дальше? Мои взгляды не позволяют совершить самоубийство, а другой возможности уйти из жизни государство мне не предоставляет. Поэтому я хочу в рамках правового поля защитить свои права.

Несмотря на всю очевидную бесперспективность дела, адвокат обратился в суд. Уверяет - на самом деле старается для других.

Александр Нагаев добивается эвтаназии «про запас», реально он в ней не нуждается Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я делаю это все не только для себя, но и ради тех, для кого эвтаназия станет спасением от страданий, если мой случай станет прецедентом, - говорит Александр.

Но в благородные порывы не поверил даже Конституционный суд. И на четырех листах изложил, почему именно. Основной посыл - жалоба ставропольца не может быть принята к рассмотрению «как не отвечающая критерию допустимости обращений граждан в КС РФ».

- Были представлены копии судебных актов по административному делу об оспаривании ответа министерства здравоохранения Ставропольского края об эвтаназии. Из данных актов следует, что заявитель не являлся пациентом и направил обращение не в связи с оказанием ему медицинской помощи, а в целях получения разъяснений действующего законодательства. При таких обстоятельствах отсутствуют основания полагать, что какие-либо конституционные права заявителя были нарушены, - прокомментировал председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин.

Фрагмент ответа Александру Нагаеву. Фото: doc.ksrf.ru

Он также уточнил, что, если бы была принята к рассмотрению жалоба на конкретную норму, не имеющую привязку к реальному делу, то получилось бы, что суд занимается «абстрактным нормоконтролем». А делать ему это запрещает статья 125 Конституции России и статья 3 ФЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В документе за подписью Зорькина сказано, что определение КС РФ по заявлению Александра Нагаева окончательное и обжалованию не подлежит.

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