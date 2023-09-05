В Дагестане 16 человек заразились сальмонеллезом из-за салата «Оливье»

Заправка к салату была приготовлена из сырых желтков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Домашний салат «Оливье» стал причиной массового отравления сальмонеллезом в селе Кахиб. Как пояснили в республиканском управлении Роспотребнадзора причина кроется в домашней заправке салата.

— Предположительным фактором передачи инфекции послужил салат «Оливье» на домашнем майонезе, приготовленный с использованием сырых желтков. Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре, — уточнили в ведомстве.

Известно, что 31 августа в селе Кахиб родственники собрались за большим столом в честь проведения мавлида (мероприятие в честь рождения пророка Мухаммада — прим.ред.). Именно тогда произошло пищевое отравление. В результате в больницу были госпитализированы 16 человек, в том числе 2 детей. Пациенты страдали от рвоты и диареи.

Из-за массового отравления сотрудники Роспотребнадзора выехали к предполагаемому очагу заболевания. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, отобрали пробы биологического материала от больных. Так им удалось установить причину заболевания.

В ходе исследований стало ясно, что возбудитель сальмонеллеза S. enteritidis.

Сейчас продолжаются лабораторные исследования пищевых продуктов, послуживших предположительными факторами передачи инфекции.