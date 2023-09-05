В Пятигорске ко Дню города перекроют некоторые улицы Фото: Ольга ЮШКОВА

В Пятигорске ко Дню города, который будут проводить 9 сентября, и до него перекроют некоторые улицы. Программа мероприятий, из-за которых закроют дороги, начнется с 6 сентября:

Какие улицы будут перекрыты в Пятигорске 6 сентября 2023

- улицу Козлова от проезда Калинина до Дзержинского;

- улицу К. Хетагурова от проезда Калинина до Дзержинского ;

- улицу Крайнего от проспекта Мира до К. Хетагурова.

Ограничение будет действовать с 8:00 по 13:00, в этот день по городу будут проходить мероприятия, подготавливающие ко Дню города.

Какие улицы будут перекрыты в Пятигорске 8 сентября 2023

- правую сторону улицы Орджоникидзе от Ю. Фучика до Орджоникидзе 15.

Через день введут новое ограничение в движении, оно будет действовать с 15:00 по 22:00. В этот день ожидается программа мероприятий, подготавливающая к празднования Дня города. Почему перекрывают улицу, непонятно.

Какие улицы будут перекрыты в Пятигорске на День города 9 сентября 2023

- улицу Козлова от пр. Калинина до Дзержинского

- улицу К. Хетагурова от проезда Калинина до Дзержинского

- улицу Крайнего от проспекта Мира до К. Хетагурова.

С 9:00 по 23:00 на этих улицах нельзя будет проехать. Организаторы на День города подготовили большую программу мероприятий, посвященных празднику. Однако при этом жителям и гостям города следует помнить об ограничении и объезжать перекрытые участки.