В Пятигорске ко Дню города перекроют некоторые улицы
Фото: Ольга ЮШКОВА
В Пятигорске ко Дню города, который будут проводить 9 сентября, и до него перекроют некоторые улицы. Программа мероприятий, из-за которых закроют дороги, начнется с 6 сентября:
- улицу Козлова от проезда Калинина до Дзержинского;
- улицу К. Хетагурова от проезда Калинина до Дзержинского ;
- улицу Крайнего от проспекта Мира до К. Хетагурова.
Ограничение будет действовать с 8:00 по 13:00, в этот день по городу будут проходить мероприятия, подготавливающие ко Дню города.
- правую сторону улицы Орджоникидзе от Ю. Фучика до Орджоникидзе 15.
Через день введут новое ограничение в движении, оно будет действовать с 15:00 по 22:00. В этот день ожидается программа мероприятий, подготавливающая к празднования Дня города. Почему перекрывают улицу, непонятно.
- улицу Козлова от пр. Калинина до Дзержинского
- улицу К. Хетагурова от проезда Калинина до Дзержинского
- улицу Крайнего от проспекта Мира до К. Хетагурова.
С 9:00 по 23:00 на этих улицах нельзя будет проехать. Организаторы на День города подготовили большую программу мероприятий, посвященных празднику. Однако при этом жителям и гостям города следует помнить об ограничении и объезжать перекрытые участки.