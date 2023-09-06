Не пьют, не курят, не бросают стариков: эксперт объяснил, почему на Кавказе люди долго живут

На Кавказе люди живут дольше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил накануне, что в трех субъектах России ожидаемый уровень продолжительности жизни превысил 78 лет. Из них два региона — республики Северного Кавказа: Дагестан и Ингушетия.

Согласно Книге рекордов России, титул самого пожилого человека в стране получила как раз кавказская долгожительница. Нану Шаова из КБР скончалась в 2019 году в возрасте 128 лет. Ее предшественница — Танзиля Бисембеева — ушла из жизни в 122 года.

О том, почему именно на Кавказе люди живут дольше и как эти регионы добились таких результатов, корреспондент «КП-Ставрополь» поговорила с социологом, руководителем Центра маркетинговых исследований Северо-Кавказского федерального университета Александром Гапичем.

Эксперт убежден, что традиционное долголетие жителей этих республик объясняется комплексом факторов.

— В Ингушетии и Дагестане многие люди сохраняют традиционный образ жизни, включающий здоровое питание, спорт и физическую активность. Кроме того, на Северном Кавказе минимальный уровень потребления алкоголя и табака, что также способствует повышению положительности жизни в регионах. Для Северного Кавказа традиционно огромное значение имеют и социокультурные факторы, к которым, безусловно, относится и забота о пожилых людях, что также способствует их долголетию, — считает специалист.

Физическая активность - залог крепкого здоровья. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гапич также отметил, что власти этих регионов пристально следят за здоровьем и долголетием жителей.

— Многое делается для улучшения медицинского обслуживания населения, проживающего, в том числе, в отдаленных районах и сельской местности. В последние годы в Дагестане и Ингушетии самое пристальное внимание уделяется созданию инфраструктуры для физической активности населения, среди которых парки, тренажерные и спортивные залы, велосипедные дорожки, различные программы по физической культуре, — подчеркнул социолог.

Не последнюю роль в более внимательном отношении людей к своему здоровью сыграла пандемия коронавируса. С этим согласен и собеседник «КП».

— Пандемия полностью изменила систему ценностей и отношение людей к своему здоровью. Эти изменения касаются буквально всего, начиная с привычки мыть руки и пользоваться дезинфекторами, заканчивая повышением уровня доверия к системе здравоохранения в целом. После того, как ограничения, связанные с коронавирусом были сняты, резко возросло число клиентов фитнес-центров, спортивных и оздоровительных секций, — уверен Гапич.

Спорт способствует хорошему самочувствию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но расслабляться все же не стоит — продолжительность жизни растет не сама по себе, а лишь при создании определенных условий. Эксперт рассказал, какие решения могут поспособствовать долголетию граждан.

— На увеличение продолжительности жизни основное влияние оказывает качество медицинского обслуживания и состояние системы здравоохранения в целом. В частности, необходимо и дальше уделять самое пристальное внимание улучшению доступности и качества медицинской помощи, а также развитию профилактической медицины и ранней диагностики заболеваний, — заявил социолог.

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