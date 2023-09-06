Зарплаты выросли, а соцпакет потяжелел

Фото: пресс-служба «ФосАгро».

В них закреплена вся социальная база, гарантированнная работникам. Вот только несколько пунктов: расширенный ДМС, организация отдыха работников и ветеранов, детского летнего отдыха, ежегодное оздоровление в корпоративной системе профилакториев, бесплатные оснащенные спортивно-оздоровительные комплексы с бассейном на каждом производстве, выплаты в связи с семейными событиями, финансовая помощь в трудных жизненных ситуациях, помощь родителям первоклассников и многодетным семьям, выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком и многое другое.

На церемонии подписания в Череповце в качестве независимых наблюдателей присутствовали профсоюзные лидеры отрасли. Оценив новую редакцию документа ЦК Президиума Росхимпрофсоюза рекомендовал первичным организациям использовать в своей деятельности опыт Группы «ФосАгро». Подчеркнув, что сложившаяся в компании практика реализации механизма социального партнерства "создает устойчивую почву для постоянного повышения уровня жизни и всестороннего развития работников и членов их семей".

Своими впечатлениями поделилась и Председатель Ставропольской краевой организации РХП Наталья Гладкова, которая также побывала на заводе в Череповце, пообщалась с рабочим и своими глазами увидела тот скачок, который предприятие совершило за последние 10 лет. Особенно впечатлила Наталью Викторовну учебная база подшефного Череповецкого колледжа и система воспитания новых кадров уже со школьной скамьи:

- Как и любая транснациональная компания, ФосАгро столкнулась с тем, что необходимо готовить кадры с самого раннего возраста. Потому что мы понимаем, что сейчас идет кадровый голод.

Уже сегодня со школьного возраста, и даже начиная с детских садиков ФосАгро занимаются этой работой. В подшефных школах созданы профильные классы, которые готовят детей к поступлению в технические вузы. И, конечно, есть вузы-партнеры и партнеры-технические колледжи. Как рассказала директор Череповецкого химико-технологического колледжа, программы согласуются непосредственно с теми техническими руководителями, которые затем принимают ребят на работу, а учебный процесс тесно совмещен с практикой. Ребята приходят практически готовыми специалистами на предприятие.

Учебная база впечатляет. Те учебные классы, которые удалось посмотреть – это практически мини-производство. И ребята, придя в компанию на работу, не будут в растерянности. Благодаря тому, что в компании ФосАгро, такое серьезное оснащение и такие большие средства вкладываются именно в учебный процесс, они вырастят достойную смену для не только для себя, но и для всей химической отрасли, - отметила Наталья Гладкова.

Председатель Росхимпрофсоюза Александр Ситнов приветствуя заключение новых колдоговоров подчеркнул, что по наполнению и объему социальных гарантий эти документы – одни из лучших и являются примером для дальнейшего тиражирования в отечественной химической промышленности.

Довольны коллективными договорами и сами химики и горняки ФосАгро. Как показывают социологические исследования, удовлетворенность персонала социальным пакетом ежегодно растет.

Кстати, наращивание финансирования установленных колдоговорами льгот идет не только в момент их подписания, а постоянно. Например, за три года действия прошлых коллективных договоров финансирование программ охраны труда увеличено на 59% до 1,8 млрд рублей, а проектов по промышленной безопасности – на 108% до 5,6 млрд рублей. За тот же период расходы на одного сотрудника в рамках положений коллективного договора выросли на 17%. Заработная плата сотрудников была проиндексирована на 29%, а с учетом параллельных точечных повышений тарифов, а также выплаты целевых премий, средняя зарплата выросла за последние два года на 50 процентов и сегодня в среднем, на том же Череповецком комплексе, составляет 160 тысяч рублей.

Более того, кроме зарплат и выплат по итогам производственной деятельности, в этом году дважды к профессиональным праздникам, а в компании принято отмечать День химика и День горняка, сотрудники получили повышенные премии: по 100 тысяч рублей - работники и по 20 тысяч рублей в совокупности - ветераны. На эти цели было направлено более 3,5 млрд рублей. Компания постоянно наращивает финансирование благотворительных проектов в городах и регионах присутствия, за 10 лет эта сумма увеличилась в 7 раз почти до 13 млрд рублей в год

Еще один важный пункт колдоговоров, о котором нельзя не сказать, - корпоративная жилищная программа. В ее рамках уже построены жилые дома в Кировске, Волхове, Череповце. За время действия прошлой редакции коллективных договоров, с 2020 по 2023 год, жилищные условия с помощью корпоративной программы смогли улучшить 678 семей фосагровцев. Программа продолжается, начато строительство нового жилого дома в Череповце, и ведется проектирование новых домов в Волхове и в Кировске. Суммарно, за все время существования программы жилищные условия улучшили почти 3000 семей химиков и горняков.

"Коллективный договор – это основа реализации идеи достойного труда – а значит достойной заработной платы, производственной безопасности и гарантий занятости. Это вселяет уверенность, что компанию ждет успех! Мы все убедились, что корабль ФосАгро идет уверенным курсом", - подытожил Виктор Ситнов, председатель Росхимпрофсоюза.