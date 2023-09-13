Летящей походкой: почему здоровье ног — это важно?

Главный врач Центра врачебной подологии в Ставрополе Елена Щербакова

КТО ТАКОЙ ВРАЧ-ПОДОЛОГ?

Это специалист, который работает на стыке двух важных направлений - дерматологии и хирургии. Подолог занимается лечением стопы, ногтевой пластины. Мало кто знает, но здоровые ступни - это показатель общего уровня здоровья. Сосудистые, неврологические, эндокринные заболевания часто влияют на состояние этой части тела. И зачастую именно к подологу направляют пациента другие врачи — ортопед, флеболог, эндокринолог.

Врач-подолог может помочь пациенту, до того как возникшая у него проблема потребует серьезного хирургического вмешательства. В Ставрополе получить консультацию можно в Центре врачебной подологии.

- Многие стесняются идти к подологу, - говорит главный врач Центра Елена Щербакова, - пациенты начинают извиняться за состояние своих ног, беспокоясь, что врачу или мастеру педикюра будет неприятно работать с ними. Но, поверьте, профессионал думает иначе. Специалисту важно помочь вам, а не оценить цвет лака на ногтях.

Когда же нужно обращаться к подологу? Как только вы заметили какие-либо изменения у себя на ногах - деформированные ногтевые пластины, вросшие ногти, плотную кожу на стопах, грибок, бородавки, мозоли. Все это — область работы врача-подолога.

УХОД ЗА СОБОЙ

Центр врачебной подологии в Ставрополе оказывает полный спектр медицинской помощи пациентам. Но, кроме того, здесь можно получить и консультацию по уходу за своими ногами.

- Уход должен быть постоянным и регулярным, - рассказывает главный врач Центра Елена Щербакова, - даже если вас ничего не беспокоит, соблюдайте правила ежедневного ухода за ногами: тщательное очищение, отшелушивание, увлажнение и питание. Особенно внимательно следите за потоотделением, пользуется антиперспирантами.

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать крем для ног с десятипроцентным содержанием мочевины, который поможет избежать сухости стоп, и делать еженедельную «капитальную чистку», распарить ноги с добавлением морской соли и эфирных масел.

Главный врач Центра врачебной подологии в Ставрополе Елена Щербакова

ПЕДИКЮР: КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Практически все представительницы прекрасного пола ухаживают за ногтями рук. Однако многие напрочь забывают о своих ногах. А ведь педикюр — это не только красота, но и польза. Делать его нужно один раз в две-три недели. Процедура уменьшает размножение бактерий, помогает предотвратить противогрибковую инфекцию, повышенную потливость, врастание ногтей и образование мозолей.

В Центре врачебной подологии в Ставрополе можно сделать SMART-педикюр, в котором средства подбираются под конкретные стопы пациента, его тип кожи и проблемы.

- Трещины, белый налет, сухость и влажность стоп, стержневые мозоли — от этих проблем поможет избавиться SMART-педикюр, - рассказывает Елена Щербакова. - Это одна из самых быстрых и безопасных процедур с точки зрения стерильности и биохимии.

Результат такого педикюра — зеркальная стопа. Нога становится гладкой, и по-другому этого не добиться. Кроме того, эффект длится вдвое дольше, чем после обычного аппаратного педикюра.

НУЖЕН ЛИ ПОДОЛОГ ДЕТЯМ?

Многим кажется, что к подолгу ходят только взрослые. Однако первый прием у такого специалиста должен быть еще в дошкольном возрасте. Например, особенно если у ребенка желтые стопы.

- Зачастую такой окрас может говорить о проблемах с печенью, - предостерегает главный врач Центра врачебной подологии Елена Щербакова. - Это может быть желтуха (в том числе и каротиновая), синдром Жильбера, анемия. При пожелтении только отдельных участков ступни проверьте, есть ли натоптыши или мозоли у ребенка. Убрать их безопасным и деликатным способом поможет врач-подолог.

КСТАТИ

Центр врачебной подологии в Ставрополе проводят различные современные инновационные, показавшие свою эффективность, процедуры — к примеру, озонотерапию, оказывающую активное оздоравливающее действие на организм человека.

г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 5/1

Телефон: +7-968-268-01-45

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