Праздничные мероприятия пройдут и перед Днем города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже через неделю, 16 сентября, Ставрополь отметит свой 246-й день рождения. В отличие от прошлого года, в этот раз мероприятия будут менее масштабными. Тем не менее, горожанам будет куда сходить и чем развлечься даже до праздника.

Программа мероприятий на День города в Ставрополе 2023

Полную программу на 16 сентября администрация Ставрополя пока держит в секрете. Однако уже известно, что праздник пройдет без привычных салютов. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров, добавив, что выделенные на фейерверк средства будут отправлены на нужды СВО.

Куда сходить в Ставрополе 8 сентября 2023

В 16:00 на проспекте Кулакова, 49, проведут познавательно-игровую программу для детей «С днем рождения, город мой!»

В 17:00 в Центральном парке состоится концерт «Ставрополь: мы вместе!»

Куда сходить в Ставрополе 9 сентября 2023

В 11:00 у Триумфальной арки (Тифлисские ворота, проспект Карла Маркса, 6) пройдет литературно-музыкальная программа «В тиши тенистого бульвара». Ее организует Ставропольский городской дом культуры. Гости смогут посмотреть концерт и узнать интересные факты о том, как зарождался Ставрополь.

В 14:00 в сквере Декабристов (перекресток улиц Ленина и Маяковского) жителей города ждет музыкальная программа «Мой город — моя родина».

Также в 14:00 в сквере на перекрестке улиц Руставелли и Можайского заработает площадка в поддержку СВО и познавательно-игровая программа «С днем рождения, город мой!».

В 17:00 на проспекте Юности, 20, стартует концерт «Виват, Ставрополь!». В течение двух часов воспитанники центра детского творчества Промышленного района будут исполнять танцевальные номера, а коллективы творческого объединения «Аккорд» порадуют горожан песнями.

В 17:00 еще пройдут концерты по адресу Магистральная, 16/1 и в сквере на перекрестке Чехова/Мимоз.

В 18:00 на проспекте Октябрьской Революции, 19, у неонового граффити пройдет интеллектуальная игра от проекта «Разумные вечера».

Куда сходить в Ставрополе 10 сентября 2023

В 11:15 в сквере «Ореховая роща» по улице Ворошилова состоится творческая встреча под открытым небом. Аналогичное мероприятие будет в 12:15 на площадке по улице Родосской, 5.

В 16:00 на липовой аллее Ботанического сада пройдет концерт вокального ансамбля песни терских казаков «Наследие». Коллектив организует программу под названием «Матушка Земля».

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