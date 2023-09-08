Перепутал больницу с домом: пенсионер в бреду после анестезии выпал из окна в Дагестане

Из-за тяжелых травм он скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Махачкале 73-летний пациент в бреду после анестезии вышел на карниз в республиканской клинике, где лежал после операции на глаз. Пенсионеру показалось, что он находится у себя дома. Он решил обрезать мнимые ветки с деревьев возле своего окна. Но не удержал равновесие и упал с 3 этажа. Инцидент подтвердили в МВД республики.

— По предварительной информации, ночью 7 сентября, мужчина подошел к окну, хотел подышать воздухом, но окна расположены низко, а под ними небольшой карниз. Мужчина вышел на него, потерял равновесие и упал, — обозначили в полиции.

Фото: МВД России по РД

Сотрудники учреждения, увидев старика во дворе пытались его спасти. Им удалось на короткое время привести его в чувства. Однако из-за тяжелых травм в итоге он скончался.

Обследовать место происшествия выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Сейчас они проводят проверку, устанавливают все обстоятельства. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее похожий случай произошел в Северной Осетии. Там пенсионер стал жертвой обстоятельств. Из-за сильного шторма его придавило балконом и оторванной ветром крышей дома. От полученных травм 74-летний местный житель погиб на месте.