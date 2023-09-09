Машины плавают по дорогам, у людей нет света: улицы Дербента затопило после сильных ливней

В Дербенте из-за потопа нет света, улицы затоплены и машины плывут по дорогам. Фото: стоп-кадр Фото: Данил ЮРКОВ

В Дербенте произошел настоящий потоп после сильных ливней с грозами, градом и ветром до 25 м/с. Экстренные службы сообщали о непогоде с 8 по 10 сентября, осадки продолжают выпадать на улицы дагестанского года. В социальных сетях местные жители пишут, что такого не было уже давно. Машины плавают по дорогам, уровень воды поднялся на десятки сантиметров, в домах людей протекают крыши.

— С ночи идут и не прекращаются обильные осадки каких давно не было. По прогнозу, дождь будет идти до завтра, – пишут в социальных сетях, посвященных Дагестану. По информации администрации, ливни затопили улицы в нижних частях Дербента.

Коммунальщиков перевели в усиленный режим работы, в разных частях города поставили специальную технику и насосы для откачки воды. Привлеченные силы МЧС России по Дагестану помогают устранять последствия непогоды.

В некоторых частях Дербента произошло аварийное отключение света, вероятно, от ветра оборвались провода, а дожди затопили трансформаторы. Люди сидят без электричество, пока бригады электриков разбираются в произошедшем и восстанавливают подачу.

Непогода в Дербенте продлится, по прогнозам синоптиков, по крайней мере до 12:00 10 сентября. Дожди будут продолжать наполнять улицы, возможно увеличение количества происшествий. Коммунальщики пытаются не допустить повышения уровня воды.