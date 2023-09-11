Девушка приехала снимать красоты природы. Фото: соцсети

Молодой фотограф из Новосибирска погибла под обломками бетонной стены в Дагестане. Девушка несколько месяцев назад приехала снимать красоты природы, однако трагическая случайность оборвала ее жизнь.

Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в 12:15 в Буйнакском районе. Обрушилась пятиметровая стена, поддерживающая грунт. Она находилась у базы отдыха "Сулак". Вероятнее всего, строение не выдержало обильных осадков.

В результате под завалом оказалась 23-летняя туристка из Новосибирска. Ее 26-летний попутчик из города Великие Луки вышел из автомобиля осмотреться. В этот момент конструкция рухнула. Мужчина отделался травмой спины. Его спутница все еще под завалами.

– Состояние его средней степени тяжести, в результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. В стационаре мужчине 1997 года рождения. Выполняется весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, – сообщили в минздраве.

Оба туриста были фотографами. В пресс-службе республиканской полиции пояснили, что погибшая и пострадавший приехали в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад.

Фото: СУ СКР по РД

Сейчас на месте работают экстренные службы и тяжелая техника. Проверку начали проводить сотрудники местного следственного комитета. К месту трагедии выехали следователь и руководитель Буйнакского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Дагестан.

Известно, что обрушение также задело еще и авто туристов из Самарской области. К счастью, в машине никого не было.