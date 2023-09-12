Боец с сообщниками связал и жестоко избил бизнесмена. Фото: личный архив Асхабова и The Phuket News Фото: Залина ТАТАРОВА

В Тайланде арестовали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова по обвинению в пытках, похищении и ограблении. Он, его брат-близнец Хасан и трое сообщников из Казахстана напали на итальянского бизнесмена в Пхукете.

Ночью 3 сентября группа ворвалась в виллу на курорте Чернгталай и схватила спящего итальянца прямо в его спальне. Под руководством братьев Асхабовых остальные трое выволокли мужчину из комнаты и связали его, закрыв глаза и рот.

Братья Хусейн и Хасан Асхабовы Фото: Личный архив героя публикации

— Нападавшие затем получили звонок от человека, который организовал нападение, и спрашивали у него, где находится жесткий диск с бухгалтерией по криптовалюте. Итальянец отрицает, что диск у него был, — передает издание The Phuket News со ссылкой на близкого к итальянскому бизнесмену человеку.

Парни избивали связанного итальянца полчаса. Потом неизвестный организатор вновь позвонил с дальнейшими инструкциями. Мужчину жестоко били всю ночь, а к утру сбежали с виллы, оставив потерпевшего связанным.

Камеры наружного наблюдения засняли итальянца в панике выкатывающимся из виллы. Он был все еще связан.

Избитый итальянец попал на камеры после нападения в 5 утра. Фото: The Phuket News

В полиции рассказали, что было украдено с виллы. Полиция перечисляет: часы «Rolex Daytona» (стоимостью около 6,5 млн рублей), часы «Patek Philippe Nautilus» (почти 10 млн рублей), часы «Graff» (4,2 млн рублей), Macbook, два новых iPhone, солнцезащитные очки, а также паспорт, банковская карта, пароли от телефонов, сейфа и компьютера. Также тайландскому изданию сообщили, что злоумышленники украли около 40 тысяч евро наличными и 16 тысяч евро с банковского счета.

Бизнесмен рассказал полиции, что впервые встретил Асхабовых в пляжном ресторане курорта около года назад. А вот троицу из Казахстана итальянец видел впервые.

У пострадавшего зафиксировали множественные ушибы на голове и теле. Фото: The Phuket News

С многочисленными ушибами пострадавший обратился в полицию. Асхабовых арестовали по обвинению в «ограблении с особой жестокостью и опасностью для здоровья потерпевшего с помощью пыток». Суд выписал ордер на следующий день после нападения, 4 сентября. Сейчас братья находятся под стражей.

Трое сообщников тем временем успели сбежать. В 7 утра — через 2 часа после побега с виллы — они сели на рейс Пхукет — Дубай. Полиция уверена, что сейчас парни уже в Казахстане.

Хусейн Асхабов родился в Грозном. 28-летний спортсмен стал выступать в UFC в феврале этого года. За его карьеру он провел 24 боя и проиграл всего один раз. Известно, что Асхабов приехал в страну на соревнования по тайскому боксу, а в Чернгталае он тренируется в специальном лагере.