Журналисту из Дагестана Гаджиеву дали 17 лет колонии за финансирование терроризма

Абдулмумин Гаджиев в зале суда. Фото: «Мемориал» (организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда)

Дело редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и двоих других жителей республики закончилось приговором суда 12 сентября. Фигурантов признали виновными и осудили на сроки от 17 до 18 лет в колонии.

Следствие выяснило, что Гаджиев и другие фигуранты объединились с радикалом Исраилом Ахмеднабиевым для участия в экстремистской и террористической деятельности. Гаджиев, в качестве редактора отдела «Религия» газеты «Черновик», публиковал статьи, в которых призывал граждан вносить деньги в якобы благотворительные фонды и вовлекал их в деятельность террористической организации.

На счета фондов было перечислено, по подсчетам правоохранителей, от 68 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир. Согласно материалам дела, фигуранты дела финансировали три организации: ИГИЛ*, «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»*, «Высший военный Маджлисульшура объединённых сил моджахедов Кавказа»*.

В июле 2019 года Гаджиева задержали и заключили под стражу. Вместе с ним были арестованы соучастники Ризванов и Тамбиев.

Судебный процесс шел с 2021 года. Прокурор требовал назначить каждому по 19 лет в колонии строгого режима и штрафы по 250 тысяч рублей. Причем гособвинитель настаивал, чтобы первые три года своего срока подсудимые провели в тюрьме.

Сами фигуранты до последнего не признавали вину, а Гаджиев называет уголовное дело «фейковым». В итоге журналиста приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. Остальных участников осудили на 17,5 и 18 лет.

— Что касается апелляции, не думаю, что можно будет что-то кардинально изменить. Исходя из нашей практики, исходя из тех приговоров, что мы видели, максимум, сколько скидывали, — это год. Однако, что касается кассации, есть достаточно примеров, где уже разбираются серьезные ошибки. В нашем деле их предостаточно, — сказал Гаджиев после оглашения приговора.

Защита намерена обжаловать решение суда. Тем временем Исраил Ахмеднабиев, в сговоре с которым обвинили журналиста, объявлен в международный розыск.

*Указанные организации являются террористическими и запрещены в РФ