Женское здоровье: как избежать опасных заболеваний?

Основатель и главный врач Центра женского здоровья в Пятигорске Евгения Маркова

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Онкологи провели исследования динамики развития рака молочной железы и женских половых органов, и оказалось, что с 2019 года число новых случаев заболеваний среди женщин моложе 50 лет составил 1,82 миллиона человек (исследование проводила международная команда специалистов в 204 странах. - Ред.). Это на 79 процентов больше, если сравнивать с 1990 годом. Специалисты призывают женщин посещать гинеколога и маммолога хотя бы один раз в год. Такая периодичность визитов к специалисту поможет вовремя выявить и предотвратить развитие опасных заболеваний.

- С 18 до 30 лет необходимо обследование на онкоскрининг, осмотр у гинеколога, УЗИ, - рекомендует основатель и главный врач Центра женского здоровья в Пятигорске Евгения Маркова. - С 30 лет нужны обследования на онкологическую настороженность, патологии. Обязательно делать УЗИ молочных желез, щитовидной железы.

В команде специалистов Центра женского здоровья в Пятигорске работают эндокринолог, маммолог-онколог, акушер-гинеколог (детский и взрослый), врачи УЗИ. Женщина может пройти полное исследование своего организма.

ЛИШНИЙ ВЕС - ПРИГОВОР?

Особое внимание на свое здоровье стоит обратить внимание женщинам с лишним весом.

- Есть мнение, что лишний весь - это некрасиво, - рассказывает Евгения Маркова. - Однако это не совсем так. С точки зрения медицины, лишний вес, который по-настоящему лишний и диагностирован как ожирение, - это проблемы со здоровьем. Последние годы все медицинское сообщество пытается донести до пациентов, что лишний вес - это не просто некрасиво, не просто неприятие себя. Лишний вес повышает риски развития таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет.

Определить концентрацию лишнего веса просто — с помощью росто-весового показателя. Необходимо высчитать индекс массы тела. По формуле будет понятно: есть ли ожирение или нет. С этим работают специалисты Центра женского здоровья в Пятигорске. Кроме того, эндокринологи и диетологи клиники могут высчитать процент жировой массы, костной массы, мышц и жидкости в организме. В Центре женского здоровья помогут составить план похудения, который не навредит, а только поможет организму.

Однако проблемы бывают не только с лишним весом, но и с его недостатком. Женщины с недобором массы тоже находятся в группе риска по заболеваниям репродуктивной системы.

ПОДГОТОВКА К МАТЕРИНСТВУ

Материнство - важный этап в жизни каждой женщины. Сейчас акушеры-гинекологи и репродуктологи обращают внимание на новую тенденцию: женщины все чаще откладывают деторождение до 35 лет и старше. Однако, по мнению специалистов, в таком возрасте физиологически замедляется метаболизм и забеременеть уже гораздо сложнее.

- Иногда у женщины в этом возрасте уже целый «букет» из сопутствующих патологий, - говорит Евгения Маркова. - Однако возраст - это не приговор. Мы помогаем женщинам разных возрастов обрести желанное счастье материнства.

ИНТИМНАЯ ТЕМА

Тема женского здоровья вообще редко поднимается в обществе, считаясь чуть ли не табуированной. Еще меньше внимания уделяют интимной пластике. Однако это проблема не только эстетическая, но и физиологическая.

- У женщины должно быть два верных друга - гинеколог и косметолог, - считает доктор Маркова. - В медицине есть новое развивающееся направление - эстетическая гинекология. Многие женщины часто удивляются, что «уколы красоты» существуют не только в скулы, лицо и шею. Я, как доктор и главный врач Центра женского здоровья, занимаюсь именно решением проблем со здоровьем. Это и стрессовое недержание мочи, проблемы в интимной сфере, которые нарушают качество жизни в целом. Ведь такие проблемы доставляют как личный дискомфорт, так и в отношениях с партнером.

Проблему можно решить в кабинете гинеколога Центра женского здоровья в Пятигорске. Многие пациентки бояться операции, но ее можно избежать — есть специальные процедуры. Кроме того, проблему можно предотвратить, принимая необходимые меры профилактики.

г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 75, 2 этаж

Тел.: +7-938-309-76-09

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