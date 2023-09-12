«Хиджаб не помеха, Баста ведь приехал»: концерт Вакуленко на Кавказе обернулся громким скандалом

Подпевавших звезде унизили и жестко осудили Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

Жесткой критике подверглись жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты. Подпевавших звезде унизили и жестко осудили, заявив, что тексты Вакуленко «грязные».

Концерт прошел 12 сентября в Каспийске. При высокой стоимости билета (от 1500 до 10 000 рублей) пришли около 5 тысяч человек. Большая часть — женщины.

Пока поклонницы пританцовывали под «Сансару», хейтеры певца уже строчили обидные комментарии всем, кто выставили фото и видео. Сильнее всех прилетело покрытым хиджабом. Ненависть вызвали тексты репера, в которых якобы упоминается половой акт.

— Хиджаб не помеха, Баста ведь приехал? Чьи-то сестры и дочери подпевают песням некого нечестивца. Мужчины, вы спокойно спали пока ваши женщины там находились? — написал один из пользователей.

Досталось даже известному в мире блогеру Хасбику, вернувшемся в родной Дагестан. С Хасбуллой Баста сфотографировался после выступления.

Фото: соцсети Василия Вакуленко

Хасбик только отшутился, что воспринял Басту за очередного фаната. Конечно, много тех, кто ничего плохого и грешного в концерте не увидел.

— За своими грехами следить начните, на чужие времени не останется. Как вы надоели, клянусь, всех вокруг осуждать и выставлять это осуждение на публику! — сетует одна из жительниц республики.

— Проблем же больше нет в республике, кроме того, что концерт обсуждать! Все же у нас зашибись! От насущных проблем люди пошли на концерт отвлечься, и то не спокойно всем, — разгневалась другая комментаторша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вопрос не по адресу: концерт Басты в Ставрополе отказались отменять за его негативный комментарий об СВО

Минкультуры отказалось отменять концерт Басты в Ставрополе (подробнее)