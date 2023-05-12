Баста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерт Басты в Ставрополе, намеченный на 8 июня на стадионе «Динамо», не отменяют. Это следует из ответа министерства культуры Ставрополья на обращение, опубликованного в сети.

Баста Фото: Александр ГЛУЗ

Разговоры об отмене выступления Василия Вакуленко пошли в апреле. Обратившегося с жалобой гражданина оскорбили высказывания Басты, касающиеся спецоперации на Украине. В интервью Анастасии Ивлеевой он заявил: «Смотрим кино дальше».

– Прошу вас оценить целесообразность выступления в Ставрополе исполнителя Василия Вакуленко, учитывая его позицию относительно действий России в рамках специальной военной операции. [...] Что именно гражданин Вакуленко называет "кино" – обстрелы Донбасса, пытки и расстрелы наших военных в плену, травлю православных в Киеве или теракты укронацистских диверсантов в России? – писал недовольный горожанин.

Кроме того, в том же интервью Баста сказал, что на фоне всех событий мог бы уехать из России, если не был бы начальником и эмиграцию поддержала бы жена.

Баста с женой Еленой Фото: Евгения ГУСЕВА

– Считаем недопустимым любые публичные высказывания, дискредитирующие действия нашего государства. Вместе с тем информируем, что вопросы организации коммерческих концертных мероприятий, в том числе их запреты, не относятся к полномочиям министерства. Также сообщает, что министерство не располагает официальными сведениями о признании творчества Василия Вакуленко нежелательными на территории Российской Федерации, – сказано в письме.

Министерство также отметило, что жители Ставрополя сами должны решить для себя, стоит ли им идти на концерт, если суждения Басты вызывают негативную реакцию у общественности.

Продажи билетов на концерт Басты в Ставрополе. Фото: bastatour.ru

Концерт Басты не отменяют в том числе владельцы стадиона «Динамо». Фанаты творчества ростовского рэпера активно скупают билеты. По состоянию на 12 мая были полностью распроданы места в шести секторах, остались еще два. Хотя после появления обращения об отмене в сети часть билетов все-таки сдали.

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