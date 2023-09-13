Заправщик из Дагестана стал моделью после случайной встречи с фотографом

Из простого заправщика парень волей случая стал моделью. Фото: архив КП и личный архив героя публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

Простого парня заметил фотограф, разглядел в нем талант и прямо с улицы забрал в модельный мир. Звучит как голливудская и выдуманная история успеха? Но именно это произошло с 17-летним Шапи Раджабовым из Дербента, который поговорил с «КП» в рамках проекта «[НЕ]Обычные люди».

До судьбоносной встречи молодой студент вел совершенно обычную жизнь. Окончив школу, поступил в колледж на специальность учителя физкультуры и подрабатывал на автозаправке. Получая всего 25 тысяч рублей в месяц, он помогал родным и параллельно занимался спортом, лелея далекую мечту стать бойцом UFC.

Фото: Лина Халилова

Волей случая на заправку заехала фотограф и видеомейкер Лина Халилова. Пока Шапи заправлял ее машину, девушку поразила привлекательная внешность парня. Растерявшись, она так и не взяла его контакты, но позже твердо решила найти его.

Через два месяца Лина вернулась на ту самую заправку и с облегчением обнаружила, что Шапи все еще работает там.

— Меня поразила его красота, и я сняла его на видео. Спустя два месяца я решила поехать в Дербент и отыскать его. Нашла того парня и предложила ему съемку. Мы болтали несколько минут, затем он согласился, и мы поехали искать ему новые образы, — рассказала фотограф.

Сам Шапи признался корреспонденту «КП», что предложение застало его врасплох. О потенциале собственной внешности парень никогда не задумывался и мечтал о спортивной карьере. Тем не менее, он решился попробовать.

Фото: Лина Халилова

— Чуть стеснялся, так как много знакомых было на той улице, но она меня поддержала и изменила меня. После этого я взялся за себя, и стал серьезней относиться, — описал Шапи первую в своей жизни фотосессию.

Кадры с первой фотосессии Шапи с фотографом Линой Халиловой Фото: Залина ТАТАРОВА

Этот день запомнился ему надолго, парень назвал этот день лучшим в своей жизни. А затем — закрутилось. Уже 15 сентября студента ждет по-настоящему профессиональная съемка в качестве модели.

— Агентство взяло меня и посмотрит как я покажу себя. Теперь я пробую себя в новой сфере, — поделился Шапи.

Фото: Лина Халилова

Но спортивные мечты никуда не делись. Талантливый дагестанец занимается ММА-греплингом и все еще грезит стать профессиональным бойцом.

— Моделью быть хорошо, но я с детства мечтаю стать бойцом UFC. За личико не переживаю, — шутит парень в соцсетях.