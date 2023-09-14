Нейрохирург с международным опытом проконсультировал читателей «КП»

Андрей Владимирович Шатохин в студии Радио «КП». Фото: Антон СОКОЛОВ

Операции на открытом мозге, восстановление позвоночника, экстренная помощь при травмах... И это далеко не полный список того, с чем ежедневно приходится сталкиваться врачам нейрохирургического отделения Больницы скорой медицинской помощи Ставрополя. В эфире Радио «Комсомольская правда» заведующий отделением Андрей Шатохин ответил на вопросы жителей края.

Фото: пресс-служба Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя

Мы – травматологический центр

В нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Ставрополя в основном попадают те, кому помощь нужна безотлагательно. В первую очередь – это больные с острыми патологиями и неотложными состояниями. В течение ряда лет, рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Ставрополя Андрей Шатохин, в крае действует программа дорожно-транспортного травматизма – это оказания помощи пострадавшим в авариях. Больница скорой медицинской помощи – травматологический центр первого уровня, поэтому всех тяжелых больных доставляют именно сюда санавиацией, на каретах скорой помощи и даже попутным транспортом.

Ежедневно в больничной реанимации находятся более десятка нейрохирургических больных, добавьте к этому количеству больных с сочетанными травмами. Такая вот математика.

Нейрохирургия — направление относительно молодое и стремительно развивающееся. Врачи этой специальности используют большое количество высокотехнологичных программ.

Высокотехнологичные методики

Нейрохирургия – направление относительно молодое и возможно при высокотехнологичных методиках, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Ставрополя Андрей Шатохин:

- У нас наряду с традиционными операциями широко развиты мало- и микроинвазивные методики, которые выполняются с использованием микрохирургической оптики, широко используются и интраоперационные флюороскопические установки для правильной навигации во время операции. В последнее время у нас активно развиваются транскутанные (чрескожные) операции – это когда у хирурга есть возможность прооперировать позвоночник через несколько проколов.

Активно развивается и функциональная микрохирургия – это лечение болевых синдромов, когда консервативное лечение уже не помогает, и тогда нейрохирург внедряет рядом со спинным мозгом электроды, подключают к генератору, который также вшивается в тело пациента и программируют устройство на определенный импульс. Боль у пациента проходит, а двигательных нарушений нет.

В чем преимущество малоинвазивных методик? По словам Андрея Шатохина, раньше, чтобы получить доступ к позвоночнику, нужно было сделать большой разрез – от 20 до 30 см. А теперь мягкие ткани, мышцы и костные структуры остаются нетронутыми. Больной не теряет кровь во время операции, и его можно выписать на следующие сутки, не опасаясь развития гнойных осложнений.

Ну, а операции, которые проводятся на открытом головном мозге, проводятся только при использовании микроскопа, так как структуры здесь очень деликатные и нейрохирург не имеет права идти вслепую, отмечает заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Ставрополя Андрей Шатохин.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Травма позвоночника – не приговор

Травма позвоночника – это серьезное повреждение, но это не всегда приговор. Современные методики, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» нейрохирург Андрей Шатохин, позволяют восстановить опорную функцию:

- Конечно, есть ограничения, когда поврежден непосредственно спинной мозг, он восстанавливается очень медленно и крайне плохо. Но и в этом случае прогноз зависит от того, насколько сильно он (спинной мозг) поврежден или разрушен.

Отвечая на поступивший в эфире вопрос о необходимости оперативного вмешательства при диагнозе «межпозвоночная грыжа» заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Ставрополя Андрей Шатохин ответил, что если болевой синдром не снимается медикаментами или физиолечением, необходимо задуматься об операции.

– Решиться на операцию всегда сложно, но надо понимать, что больного перед операцией всегда полностью обследуют. Для этого в нейрохирургическом отделении есть всё необходимое оборудование, чтобы провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию. При необходимости врачи собираются на консилиум. И если есть какие-то риски, то о них больной предупреждается.

Не игнорируйте головную боль

Мы часто не обращаем внимания на головную боль, купируя её медикаментами. Но как рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» нейрохирург Андрей Шатохин, и головная боль, и головокружения, и изменение зрения могут сигнализировать об аневризме – расширении стенок сосудов. В ряде случаев, говорит Андрей Шатохин, аневризмы откликаются и головными болями, и нарушением чувствительности. Полное обследование пациента поможет это предотвратить.

Ведите себя разумно

От всего защититься, безусловно, нельзя. Но человек, говорит нейрохирург Андрей Шатохин, должен вести себя разумно. Конечно, в жизни есть риски, но не стоит напрягать свой позвоночник. Активный образ жизни – это не банальный совет, не пустой звук. Наш позвоночник нуждается в постоянном питании и смазке, а обеспечить их могут только работающие мышцы. К сожалению, добавляет Андрей Шатохин, современному молодому поколению недостаточно физической активности, а она очень важна. Так же, как и правильное питание и активная умственная деятельность.

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