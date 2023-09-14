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Умные вещи14 сентября 2023 12:34

Одноклассники запускают обновленную «Академию контента», посвященную личному бренду

Этот проект объединит всех, кто уже ведет свой блог и хочет выйти на новый уровень популярности
Елена ДАГОВА
Елена ДАГОВА
Лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники для съемок контента

Лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники для съемок контента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одноклассники запускают второй поток «Академии контента» – бесплатного образовательного курса для блогеров, которые хотят развивать личный бренд. Спикерами Академии станут инфлюенсеры и эксперты по работе с личным брендом, которые известны широкой аудитории.

«Академия контента 2.0» — это проект команды соцсети, который объединит всех, кто уже ведет свой блог, хочет выйти на новый уровень популярности, развить свой личный бренд и стать известным широкой аудитории. Курс продлится один месяц и будет состоять из десяти уроков.

Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке. Кроме того, студенты будут получать обратную связь от блогеров-преподавателей и сотрудников соцсети. Лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники для съемок контента и возможность сотрудничества с командой по работе с авторами контента ОК.

Среди преподавателей:

Ана Мавричева — основатель женского международного сообщества «Код публичности», автор бестселлера «Код публичности», эксперт-практик в продвижении первых лиц, звёзд шоу-бизнеса и блогеров-миллионников, спикер федеральных и международных форумов.

Катя Гершуни — блогер, телеведущая, один из самых авторитетных экспертов по стилю, который создаёт образы известным персонам из мира кино, телевидения, политики и шоу-бизнеса. Автор собственных мастер-классов и вебинаров о моде и стиле.

Ольга Гладкова — блогер, фотограф звёзд шоу-бизнеса, амбассадор марки Nikon в России, спикер российских и международных школ и конференцийпо фотографии, основатель онлайн-школы по фотографии «Магия Портрета».

Екатерина Михайлова — автор блога «Екатерина. Честный кондитер» с аудиторией 500к подписчиков на разных платформах, кондитер с 9-летним стажем, участник ТВ-передач на Рен-ТВ, ТНТ, Пятница, 78 канал в качестве кулинарного эксперта.

Екатерина Пискунова — блогер, художник, дизайнер, автор книг и журналов для детей.

Тани Шуваева — креатор, бренд-стратег и контент-продюсер, основатель и руководитель агентства INNOE.RU, автор курсов о создании креативной контент-стратегии, создатель благотворительного проекта «Контентим во благо».

Маргарита Распопова — блогер, маркетолог с 15-летним стажем, психолог, автор собственных курсов о контент-маркетинге, автор серии видеороликов о психологии продвижения в соцсетях.

После прохождения всех уроков студенты смогут пройти тест на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 25 баллов из максимально возможных 30, получат электронный сертификат о прохождении курса от ОК. Трое лучших выпускников получат сертификаты на покупки техники для ведения своего блога. А также у лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами.

Чтобы стать студентом курса, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.

В прошлом «Академия контента» была посвящена тому, как делать интересный контент, снимать фото и видео, находить единомышленников. Учениками курса стали более 4,5 тыс. пользователей соцсети, и лучшие из них получили поддержку в развитии блога от соцсети Одноклассники.

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