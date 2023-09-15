Застрелил за отказ жениться: в Дагестане сватовство закончилось кровавым убийством

Неудавшийся жених выбросил тело друга в реку. Фото: архив КП и Freepik Фото: Залина ТАТАРОВА

Теплый майский вечер в Кизляре. Местный житель Рамазан решает взять сына и соседа на рыбалку на берег речки Терек. Взяли удочки, наживку и отправились в путь, но по дороге вдоль реки они вдруг остановились. Что-то подозрительное мелькает в воде. Кукла? Манекен?

Решили проверить. Рамазан залез в воду и с трудом, но выловил небольшую фигурку. На берегу находку рассмотрели поближе. К ужасу кизлярцев, это был не манекен — на руках у рыбаков было тело молодого парня невысокого роста.

Мужчины вызвали полицию. Сотрудники выяснили, что погибшего зовут Максим (имя изменено), он живет в том же городе. При взгляде на голову парня быстро стало понятно — они имеют дело не с обычным утопленником.

Долина реки Терек в Дагестане Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРЕДЫСТОРИЯ

Жизнь Максима, как и его смерть, была непростой. Он проучился в школе всего три класса и бросил учебу, не выдержав травли одноклассников. Из-за врожденной болезни и инвалидности третьей группы парень был невысокого роста и стал объектом жестоких насмешек одноклассников.

Как он провел детские и подростковые годы — неизвестно. С 20 лет, продолжая жить с мамой, Максим начал подрабатывать то тут, то там — автомастерская, сварочные и мелкие строительные работы. На одной из них он познакомился с Валерой, который тоже жил с инвалидностью и легкой умственной отсталостью.

Между парнями завязались неплохие отношения. Оказалось, что они жили неподалеку друг от друга. Дружили вчетвером — два молодых человека и их родные сестры. Как вспоминает сестра погибшего Милана, незадолго до смерти ее брат стал вести себя странно.

— Макс в последнее время зациклился на себе, начал странно себя вести, говорить, что стены сверлят и что его подслушивают. К врачу он не обращался. Каких-либо конфликтов, драк, ссор у него с кем-либо не было, он практически ни с кем не общался, — утверждает Милана.

Из-за страха, что за ним якобы следят, Максим и купил травматический пистолет, который постоянно носил с собой. Законно или нелегально он приобрел оружие, учитывая его диагноз, неизвестно.

— Из-за этого пистолета я не раз делала замечание своему брату, на что он просто говорил мне, не вмешивайся, это для самообороны, — вспоминает девушка.

Максим обзавелся пистолетом из-за страха за свою жизнь Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СВАТОВСТВО ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ

А тем временем Валера постепенно проникался теплыми чувствами к сестре друга. Узнав, что она развелась с мужем, он твердо решил взять девушку в жены. Чтобы обсудить сватовство, в мае 2020 года он позвал уже бывшего коллегу прогуляться.

Перед встречей с Валерой последняя, кто видел Максима — его мать (ее следователи почему-то не допрашивали). Она рассказала своей дочери, что тот перед уходом собрал документы и взял оружие, а для чего — не сказал.

На прогулке Валера признался другу, что хочет жениться на его сестре. Максим воспринял новость без энтузиазма. Он заявил, что не допустит этого брака, потому что не считает, что Валера сможет содержать Милану и достойно воспитывать ее детей.

Незадачливый жених счел такой отказ унижением, но виду не подал. Прогулявшись еще немного, Максим остановился завязать шнурки. Валера воспользовался моментом и попросил друга дать посмотреть пистолет. Мнительный парень согласился не сразу, но товарищ заверил его — просто подержит оружие в руках.

Дальше события развивались быстро. Получив оружие в руки, Валерий снял травмат с предохранителя, перезарядил его и выстрелил Максиму в висок в упор. Пуля в голову моментально оборвала жизнь молодого парня.

Переулок в Кизляре, на котором произошло убийство Фото: Google Карты

После Валера оттащил труп своего друга примерно на 50 метров от места убийства и сбросил тело в реку Терек. Вернувшись домой, он спрятал пистолет и окровавленную одежду. Грабить Максима он причем не стал — вместе с трупом позднее обнаружили солидную сумму денег.

Тело убитого невысокого парня обнаружили местные рыбаки и тут же позвонили в полицию. К тому времени Максим не появлялся дома уже несколько дней. Родные беспокоились, но в полицию о пропаже пока не заявляли. А потом стало поздно. О том, что тело брата нашли в реке, Милана узнала уже от полицейских.

Версию о том, что Максим мог свести счеты с жизнью сам, опровергли быстро. Судмедэксперт, который осматривал тело, заявил, что выстрел не мог быть сделан самим погибшим — об этом говорит характер раны. От близких погибшего следователи узнали, с кем он виделся незадолго до смерти.

Валеру задержали в тот же вечер. Сперва он пытался утверждать, что весь день был на работе, Максима не видел очень давно, а про то, что друг носит с собой пистолет, и вовсе не знал. По словам Валеры, незадолго до гибели Максима он похоронил отца и уехал в другой город. Затем вернулся в Кизляр и вместе с братом работал на ремонте квартиры.

Парня отвезли на место преступления, а затем в следственный комитет, где он дал признательные показания в убийстве. Обыск жилья проводили в его отсутствие — это обстоятельство суд впоследствии счел законным, так как осмотреть дом подозреваемого нужно было без отлагательств. При обыске правоохранители нашли в доме Валерия оружие, спрятанное под ковер, и одежду с кровавыми пятнами. Там же у него хранились 76 патронов для автомата Калашникова.

ВМЕНЯЕМОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

— В следственном комитете мне сказали, признавайся, в больничке полежишь пару месяцев и вернешься домой. После этого я потихоньку начал признаваться. В тот период также у меня обострилась психическая болезнь, я часто нервничал. Бывали приступы, которые через 15 минут, если ко мне не подходить, проходили, — вспоминает подсудимый.

С болезнью Валерия все не совсем ясно. По словам его родной сестры, лечение он не проходил, таблетки не принимал, она даже точно не знает какой у него диагноз. Ее родители и она никогда не болели никакими неврологическими или психическими заболеваниями.

Чуть больше конкретики внесла судмедэкспертиза. Невменяемым Валерия не признали, но обнаружили легкую умственную отсталость.

— В субъективно сложных ситуациях у подсудимого отмечается эмоциональная неустойчивость, с легкостью возникновения реакции раздражения, вспыльчивость, склонность к непосредственной реализации возникающих побуждений при невысоких ресурсах интеллектуального и эмоционально волевого контроля поведения, недостаточно сформированных критических и прогностических возможностях, — отметил эксперт.

На предварительном следствии в мае 2020 года Валерий дал совсем другие показания. В разговоре с правоохранителями он рассказал, что обиделся на друга из-за отказа свести его с сестрой и решил отомстить. В материалах дела говорится, что Валерий обманом выманил у Максима пистолет и выстрелил ему в висок в упор, а тело утопил в Тереке. На повторном допросе он подтвердил, что ранее говорил правду.

В августе 2023 года Валерия приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. Также ему придется принудительно проходить лечение у психиатра.