Хайп на Чебурашке продолжается: администрация Кисловодска закупит 11 скульптур персонажа за 6 миллионов

Пиар на фильме не закончится никогда

Пиар на фильме «Чебурашка» в Кисловодске, кажется, не закончится никогда. Ведь каждый год местная администрация придумывает новые инфоповоды на упоминании российского фильма. На этот раз у властей с третьего раза получилось протолкнуть госконтракт на покупку 11 скульптур за 6 миллионов рублей.

Несмотря на то, что кадры фильма были сняты не только в Кисловодске, но и в других городах КМВ, власти курорта решили провозгласить себя родиной советского героя. В городе переименовали улицу в честь мифического героя, каждые выходные проходят фестивали, праздники имени Чебурашки. На главном бульваре тоннами висят плюшевые игрушки разных размеров. Полки ярмарок ломятся от сувениров с ним.

Но этого оказалось мало, поэтому местные власти пошли ва-банк и с третьей попытки заключили контракт на покупку 11 фигур. За них и бюджета города уйдут 6 миллионов рублей.

В прошлые два раза при объявлении аналогичных тендеров даже за меньшие деньги администрация Кисловодска сталкивалась с гневными сообщениями, как горожан, так и остальных жителей России. Возможно из-за всеобщего недовольство предыдущие попытки провалились.

Тем не менее, на этот раз тендер состоялся. В среднем на каждого уйдет по 159 тысяч. За самого крупного заплатят 1 миллион 738 тысяч рублей. Ушастый любитель мандаринов будет стоять с тележкой фруктов.

Фото: госзакупки

В целом каждый арт-объект планируется сделать по два метра. Чебурашка будет и стоять, и лежать и красоваться лежа для жителей курортного городка.

Фото: госзакупки

К слову, среди Чебурашек затесался и еще один объект, но уже не по тематике фильма или мультика. Последнее изделие в списке должно представлять собой цельнометаллическую скульптуру — «Княжна и пастух».

Фото: госзакупки

Расставить скульптуры подрядчик должен до нового года. А до этого остается догадываться понравится ли горожанам встречаться с Чебурашками на каждом шагу или нет.