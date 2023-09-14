В этой многоэтажке прогремел взрыв 14 сентября. Фото: прокуратура РД

Вечером 14 сентября в поселке Семендер под Махачкалой разгорелся сильный пожар после взрыва газа в жилом доме. Огонь охватил верхние этажи здания и распространился моментально.

Что случилось в Дагестане 14 сентября 2023 года

Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Елизарова, 25. Затем пламя перекинулось на пятый и шестой (мансардный) этаж, а у эпицентра взрыва была разрушена одна из несущих стен.

Очевидцы делятся страшными кадрами с места событий. Жители охваченных огнем квартир в панике пытаются спастись от огня, некоторые лезут в окна в отчаянной попытке выбраться.

Возле горящего дома развернулся настоящий хаос: взорванные машины, горящие обломки, битое стекло, по которому бегут перепуганные местные жители. Доносятся крики заблокированных в квартирах людей — они не могут выбраться и умоляют о помощи.

Сообщается, что в одной из квартир взорвался газовый баллон, предварительно, именно это стало причиной пожара. По словам очевидцев, в этот момент в квартире находились люди.

Видео пожара в многоэтажке в Семендере 14 09 2023

Огонь уже успел охватить более 600 квадратных метров. На месте работают спасатели, а прокуратура и следком республики проводят проверку. Есть ли пострадавшие и погибшие — пока неизвестно.

Один из спасателей снял видео последствий взрыва во дворе дома. Груда обломков похоронила под собой припаркованные автомобили.

К 22:30 жителей квартир на верхних этажах удалось безопасно вызволить, а к 23:00 огонь локализовали. Всего, по информации МЧС, эвакуировано около 90 человек, а на место выехали две бригады скорой помощи. Городские службы обеспечили подвоз воды.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь в многоэтажке под Махачкалой после взрыва локализовали к 23 часам. Фото: мэрия Махачкалы

В тушении пожара участвовали 87 спасателей и 27 единиц техники. Пока спасатели продолжают ликвидировать огонь, на место уже выехали следователи, криминалисты и прокурор района.

По страшному совпадению, взрыв в Семендере прогремел ровно через месяц после другой страшной трагедии — и снова в Махачкале. На окраине столицы Дагестана пожар и взрыв на складе с селитрой 14 августа унес жизни 35 человек.