«Надо быть милостивыми и милосердными»: председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России» поздравляет земляков с Днем края

За время своей трудовой и общественной деятельности Татьяна Чумакова получила более 40 почетных званий

Председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», генеральный директор ООО «Машук» Татьяна Чумакова - не только успешный руководитель и человек с активной жизненной позицией, но и удивительная женщина с большим сердцем. Татьяну Арсентьевну знают, любят и ценят не только близкие и коллеги, но и земляки.

За время своей трудовой и общественной деятельности Татьяна Чумакова получила более 40 почетных званий, в числе которых «Почетный гражданин России и Ставропольского края», «Герой труда Ставрополья», «Женщина года», «Патриот России» и другие. Председатель реготделения «Союз женщин России» является также обладателем Почетной грамоты и Почетного знака Президента России, Ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За укрепление боевого содружества», Ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, Ордена Святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени и других наград, за каждой из которых стоят реальные дела человека, чей жизненный путь неразрывно связан с милосердием и желанием помочь нуждающимся.

На протяжении многих лет Татьяна Чумакова оказывает благотворительную финансовую поддержку детским домам, образовательным учреждениям, храмам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам, инвалидам.

Помимо финансовой помощи, Татьяна Арсентьевна помогает подшефному Пятигорскому детскому дому № 32 в проведении ремонтных работ, в покупке одежды и организации праздников для ребят.

Теплотой и вниманием окружены также и одинокие старики. Каждый день в течение 15 лет ресторан санатория «Пятигорский нарзан» передает горячие обеды 20 ветеранам войны и труда. А к 70-летию Великой Победы в рамках региональной акции «Во имя мира на земле» в здравнице побывали порядка 700 человек со всего Ставрополья, в числе которых участники и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших фронтовиков, дети войны, ветераны труда и инвалиды.

С самого начала спецоперации Татьяна Чумакова всесторонне поддерживает земляков, отправившихся на передовую, и жителей ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ее силами были собраны и отправлены десятки тонн гуманитарной помощи. Это и продукты питания, и предметы личной гигиены, и необходимые вещи для наших бойцов, а также постельные принадлежности и генераторы.

Заботится председатель Ставропольского отделения «Союз женщин России» и о семьях военнослужащих, погибших в зоне СВО. Вдовы и родители, потерявшие сыновей, проходят реабилитацию в здравнице. А солдат, находящихся на лечении, она посещала лично, чтобы выразить слова благодарности за их подвиг.

Кстати, в мае 2023 года на реабилитации в «Пятигорском нарзане» побывал участник СВО, командир разведгруппы казачьего батальона «Терек» с позывным «Золотой». После выздоровления он поблагодарил Татьяну Арсентьевну за помощь, оказанную в трудную минуту, отметив, что в батальоне ее ценят за добрые дела.

- В нашем батальоне вас хорошо знают и любят, за ту огромнейшую гуманитарную помощь, которую вы отправляете участникам СВО с первых дней начала операции в Донбассе. Вы человек с золотым сердцем, вы всегда рядом и в трудную минуту помогаете от души. Спасибо за заботу о нас. Ждите. Мы вернемся с Победой, - сказал командир разведгруппы.

Сама же Татьяна Чумакова считает, что нет более достойного пути, чем путь милосердия. Ее примеру следуют и сотни ее сподвижников.

В преддверии празднования Дня образования Ставропольского края Татьяна Арсентьевна обратилась к землякам со словами поздравления:

- Дорогие ставропольцы! От чистого сердца поздравляю вас с нашим общим праздником - с Днем края! Ставрополье - динамично развивающийся регион, уверенно занимающий по ряду направлений лидирующие позиции в России. Во многом это результат успешной работы краевого правительства и активной жизненной позиции местных жителей.

Ставропольцев всегда отличали трудолюбие, энергия, талант и любовь к Родине, умение сплотиться перед различными вызовами. Сегодня каждый из нас вносит посильный вклад в общее благое дело, поддерживая участников СВО. Наша главная задача - заложить основы благополучия следующих поколений, и я глубоко убеждена, что вместе нам это под силу!

С праздником, дорогие мои земляки! Крепкого вам здоровья, благополучия и мира!

Председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», генеральный директор ООО «Машук» Татьяна Чумакова

ЛЮДИ ДЕЛА

Столетний труд на благо Кавминвод

Курорты КМВ на Ставрополье - туристический бренд, который за 220 лет доказал свою необходимость и эффективность. Роль профсоюзов в формировании курортного пейзажа региона значимая и совершенно особая. Лучшие страницы двухвековой истории региона неразрывно связаны с активной законотворческой и хозяйственной деятельностью профсоюзов по оздоровлению населения.

Итоги 2022 года впечатляют - почти 180 тысяч гостей. Среди них 11 тысяч детей, более 22 тысяч человек льготников. Около полутора миллиардов составил объем платежей в бюджет и внебюджетные фонды. А это - реализация социальных программ в крае, поддержка населения, строительство знаковых объектов.

Санатории профсоюзов - добросовестные операторы курортного сбора, средства от которого идут на обновление курортной инфраструктуры. Также профсоюзы содержат 11 общекурортных бюветов. Они выделяют 40 миллионов рублей в год, чтобы сотни тысяч жителей и гостей КМВ ежедневно получали питьевое лечение.

На протяжении столетия высокопрофессиональные медики профздравниц умело сочетают опыт своих предшественников - великих курортологов - и современные технологии. В их арсенале - огромный список процедур: минеральные ванны, ингаляции, массаж, кедровая бочка, озоно- и карбокситерапия, гирудотерапия, лечебная грязь озера Тамбукан. Ежегодно он пополняется.

- Мы активно идем по пути реновации: во многих санаториях отремонтировали холлы, медкабинеты, часть номерного фонда, спортивные объекты, оборудовали современные фотозоны в корпусах и дендропарках, огромное внимание уделили созданию безбарьерной среды, - сообщил гендиректор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко.

В течение года полностью обновили корпус пятигорского санатория «Родник», переоборудовали этажи в санаториях Железноводска «Эльбрус» и «Дубрава». Отремонтировали актовый зал в ессентукском санатории «Целебный ключ», приобрели новую мебель, диагностическую аппаратуру, тренажеры. Открыт центр офтальмологии в санатории «Пикет», готовится к открытию пульмонологический центр в санатории имени М. Ю. Лермонтова.

При этом стоимость путевки в профсоюзный санаторий с полноценным медобслуживанием и диетическим питанием значительно ниже, чем в среднем по отрасли. А еще активно действует программа «Профсоюзная путевка» с 20%-ной скидкой для членов профсоюза и их семей. По ней только в прошлом году на КМВ отдохнули около 20 тысяч человек!

Профсоюзы не раз помогали организовать курортное лечение для групп ребят из ЛНР и Белгородской области. Около сотни детей и подростков провели лето в Кисловодске.

Санатории ФНПР - постоянные участники и организаторы региональных мероприятий. Они взяли шефство над местом, связанным с событиями ВОВ, установили памятный знак, обозначающий самую высокую точку Ставрополья.

Трофи-спринт на кубок ФНПР стал одной из главных точек притяжения для туристов региона. Зрелищные гонки на внедорожниках, многие из которых собраны умельцами вручную, насыщенная культурная интерактивная программа уже полтора десятка лет собирают тысячи зрителей, а главное, символизируют единение и дружбу многонационального Кавказа. Стартовый взнос организаторы перечисляют в фонд помощи мобилизованным. Нашим защитникам санатории ФНПР также передали в дар автомобили, перечисляют денежные средства, отправляют посылки. Значительную помощь, включая курортное оздоровление, оказывают их семьям.

Член комитета Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму Николай Анатольевич Мурашко

Дорогие земляки!

От души поздравляю с Днем Ставропольского края - нашей горячо любимой малой родины. Эта щедрая и прекрасная земля привлекает сердца не только тех, кто здесь родился, но и многочисленных гостей, которые стремятся сюда со всех концов страны.

Ставрополье веками объединяет представителей десятков разных народов, и все они созидательным трудом укрепляют благосостояние нашего края, а значит, могущество и обороноспособность всей страны! На наших глазах хорошеют ставропольские города и села, ежегодно строятся новые школы и детские сады, больницы и амбулатории, санатории и культурные центры. Каждый из этих важных социальных объектов - знак того, что мы идем в правильном направлении, заботимся о детях и пожилых людях, создаем новые возможности в области труда и отдыха для молодых, для экономически активного населения.

В эти дни наши земляки вновь продемонстрировали свою сплоченность, помогая героическим бойцам, семьям мобилизованных, всецело поддерживая жителей ЛНР и ДНР. Вместе мы и дальше будем идти только вперед, к новым победам! Желаю вам, друзья, крепкого здоровья, целеустремленности, победного настроя, благополучия и семейного тепла! Пусть процветает наше Ставрополье и вся наша огромная и непобедимая Россия!

Николай МУРАШКО, гендиректор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», депутат Думы Ставропольского края.

Дорогие земляки!

Поздравляем с Днем образования Ставропольского края! Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится во благо родного края.

История Ставрополья богата трудовыми свершениями. Наш край славится смелыми замыслами и идеями, масштабными стройками, богатыми урожаями и, несомненно, удивительными людьми - творцами, созидателями и героями. Сегодня Ставропольский край - развитый регион с огромным потенциалом. И в наших силах сделать все для счастливой жизни на родной земле.

Дорогие жители Ставрополья, с праздником, с Днем края! От всей души желаем вам счастья, здоровья, удачи и благополучия. А нашему краю - дальнейшего процветания, новых успехов и стабильности!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский район), и коллектив.