Привезла с собой частичку дома: жительница Дагестана накормила сына и его сослуживцев в зоне СВО

Для Расула появление матери в лагере было сюрпризом. Фото: соцсети

Хабизат Дадаева, жительница поселка Дубки, сделала щедрый и трогательный жест. Женщина посетила своего сына Расула в зоне СВО. Вместе с мамой в полевой лагерь приехала и частичка родного дома.

Расул никак не ожидал увидеть маму в лагере, ведь на встречу должен был приехать один брат. Как только Хабизат добралась до точки и открыла дверь авто, она увидела изумленное лицо сына. Глаза бойца по-детски заблестели от радости, увидев мать.

Встреча родных и их долгие теплые объятия способны довести до слез любого. Хабизат расплакалась. Пытаясь успокоить мать, сын стал рассказывать, как у него дела.

Не только она, но и ее домашняя еда стала центром внимания для Расула и его сослуживцев. Как только женщина прибыла на базу, она немедленно отправилась на полевую кухню, чтобы приготовить ему и его товарищам горячий обед.

Хабизат разложила блюда на столе. Словно ястребы бойцы налетели на запах домашней еды. В ее меню был суп, свежий салат и ароматная выпечка. Также на столе присутствовали домашние колбасы, соленья и другие закуски. Это было настоящим праздником для бойцов, которые уже давно не ели ничего подобного.

На один день солдаты почувствовали заботу и уют благодаря Хабизат. Этот приезд напомнил им о тепле и любви родного дома в этом нелегком периоде службы.