Вспороли живот: дагестанский боец MMA чуть не умер в драке в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в магазине на улице Будапештская, где Мажидов работает охранником Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

Дагестанский боец смешанных единоборств (MMA) Джахар Мажидов стал жертвой толпы агрессоров в Санкт-Петербурге. Он получил ножевое ранение, когда попытался защитить товарища от толпы. Инцидент произошел в магазине на улице Будапештская, где Мажидов работает охранником.

Как пояснил боец в соцсетях, в магазин вошла компания мужчин. Они сразу показались пострадавшему подозрительными. Они хамили, вели себя громко, а в конце и вовсе решили поскандалить с другом охранника. Из-за этого началась перепалка. Мажидов вместе с товарищами вмешался в конфликт и переместились на улицу.

Фото: соцсети

Началась потасовка, где двое противостояли девяти. Со слов пострадавшего, агрессоры применяли все, что бросалось под руку. В ожесточенной схватке противники использовали бутылки: а в конце достали нож. Именно этот удар чуть не оборвал жизнь спортсмена. Мажидов получил травму живота.

Сейчас он находится в больнице. Его рану обработали и зашили. Полиция оперативно задержала нападавших.

Джахар Мажидов соревнуется в лиге «Hardcore Fighting». За всю свою карьеру 29-летний спортсмен одержал две победы в трех боях.