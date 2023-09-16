Никаких онлайн-казино: чеченский УФАС запретил блогеру Асхабу Тамаеву рекламировать азартные игры

На рассмотрение административного дела Тамаев не посчитал важным явиться. Фото: соцсети /архив КП Фото: Иветта АВРААМОВА

Битва между «Лигой безопасного интернета» и блогером-миллионником Асхабом Тамаевым завершилась выигрышем главы ведомства Екатериной Мизулиной. Благодаря жалобам последней, УФАС по Чеченской Республике запретил инфлюенсеру рекламировать онлайн-казино. Об этом сообщила глава лиги в соцсетях.

Как подчеркнула Екатерина Мизулина, на рассмотрение административного дела Тамаев не посчитал важным явиться. Поэтому решение было вынесено без его участия.

Фото: Екатерина Мизулина

— УФАС по Чеченской Республике вынес первое за три года решение и предписал блогеру Асхабу Тамаеву прекратить размещать рекламу онлайн-казино. На это управление отвело блогеру 5 дней. До 1 октября он должен письменно отчитаться о проделанной работе. Блогер продемонстрировал неуважение и на рассмотрение дела не явился. Напомню, что ислам запрещает азартные игры в любом виде, — отметила девушка.

Напомним, летом 2023 года младшая Мизулина обратилась в органы из-за блогеров, рекламирующих азартные игры среди молодежи. Тогда она обратила свой взор на «Чеченского Халка». Он как раз тогда разыгрывал деньги за регистрацию онлайн-казино и, по мнению Екатерины Мизулиной, занимался вовлечением детей в это. С заявлением об этом она обратилась 27 июля в Генеральную прокуратуру и ФАС.

Теперь благодаря старанием главы лиги блогер должен отчитаться до октября о том, что больше не берет рекламные интеграции игр.

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