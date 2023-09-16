Знаменитый путешественник установил мировой рекорд полета над Эльбрусом

Рекордсмен смог подняться на высоту более 4,7 метров Фото: Архив КП Фото: Иветта АВРААМОВА

Знаменитый путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин побили мировой рекорд, пролетая на паралете над Эльбрусом. Рекордсмены смогли подняться на высоту более 4,7 метров.

Путешественники, поднявшись на высоту 4728 метров, обновили мировой рекорд высоты для паралетов-двоек. Конюхов и Потапкин смогли обогнать предыдущих соперников — венгерских пилотов, на более чем 1,5%.

— По правилам Международной авиационной федерации, пилотам требуется улучшить действующий рекорд на 3%. Таким образом, требовалось подняться на 4 712 м, наши пилоты достигли высоты 4 728 м в 10:54 мск 15 сентября, — сообщил руководитель штаба коллегам из ТАСС.

Согласно маршруту, пилоты стартовали в 7 часов на плато у подножия Эльбруса, на высоте 2400 метров, и за три с половиной часа поднялись на рекордную высоту. Полет проходил без кислородного оборудования, и пилоты чувствуют себя хорошо после приземления на базу экспедиции.

Этот рекорд, утвержденный Международной авиационной федерацией, стал результатом тщательной подготовки и упорства пилотов.

Несмотря на победу, в планах у команды вернуться и совершить полет на высоту 6 000 м.