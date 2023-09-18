Пострадали четверо: посетитель ресторана взорвал гранату на Ставрополье

Парень бросил гранату в обидчиков и сбежал от полиции (фото иллюстративное) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Буденновске местные тусовщики шумно распрощались с выходными. Поздние посетители ресторана устроили драку, которая закончилась взрывом гранаты. Подробности рассказали источники «КП».

Конфликт между посетителями разгорелся около полуночи у входа в заведение. Очевидцы из соседних домов увидели, как толпа парней кидалась друг на друга и громко ругалась. Были слышны и женские крики.

— Группа людей стоит, кто-то держит одного мужчину, девушка или женщина кричит. После этого услышали взрыв, — вспоминает свидетель.

Выяснилось, что один из участников разборки в накале потасовки бросил в обидчиков гранату. Им оказался 28-летний военнослужащий.

Осколки ранили четырех парней, но серьезных травм не получил ни один. Все они были доставлены в больницу, откуда их отправили на амбулаторное лечение.

На место приехали полицейские, но злоумышленник успел скрыться. Местные правоохранители ищут его до сих пор, сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Месяц назад в Апанасенковском округе взрыв боеприпаса раздался на свадьбе. Жених разозлился на гостя с недовольным лицом и бросил в него гранату. От взрыва выбило окна, но, к счастью, никто не пострадал.