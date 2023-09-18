Кидался на девушек: задержан военный, бросивший гранату в четверых людей на Ставрополье

Бросившего гранату задержали и допрашивают следователи. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Задержан мужчина, который бросил гранату в посетителей ресторана в Буденновске, ранив четверых человек. Горожане рассказали подробности инцидента.

Местный житель — как сообщил источник «КП», 28-летний военнослужащий — спровоцировал конфликт на парковке одного из ресторанов в Буденновске. По словам очевидцев, парень начал приставать к незнакомым девушкам, что не понравилось их спутникам.

— Он на двух девушек кидался, парень заступился за них и ударил, он ушел и потом пришел к этому парню с гранатой разбираться, — рассказал свидетель.

Мужчина достал из кармана ручную гранату из кармана и бросил ее на оппонентов. Осколки попали в четырех мужчин и зацепили припаркованные рядом авто.

Осколки гранаты попали в припаркованные рядом авто Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавших осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. Злоумышленник скрылся еще до приезда полиции. Его разыскивали всю ночь, но в итоге задержали.

С пойманным дебоширом работают правоохранители. Вопрос о наказании для него еще решается.

Тем временем, в соцсетях жители Буденновска рассказали, что парень работает в местной столовой и не раз докучал соседям. По их словам, он часто в нетрезвом виде угрожает людям оружием.