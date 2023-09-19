«Минус 11 кг за 2 часа — легко!»: 69-летний дагестанец установил мировой рекорд по похудению

Багама Айгубов не представляет жизни без бега. Фото: личный архив героя публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

Скинуть с десяток лишних кило за раз — неисполнимая мечта миллионов. Разные «волшебные пилюли» и «чудо-диеты» обещают худеющим заветный эффект, но в лучшем случае вес возвращается еще больший, а в худшем — экстремальное похудение приводит на больничную койку. И только 69-летний Багама Айгубов из села Муги Акушинского района Дагестана подобрал-таки ключик к своему организму и без удара по здоровью сумел всего за 2 часа сбросить 11 кг. Это вам не просто «вау», но еще и новый мировой рекорд! Как ему это удалось, узнала «Комсомолка».

РАДИ ГАМЗАТОВА

Махачкала,17 сентября, льет как из ведра. Улицы стали реками, и по ним чуть ли не вплавь двигается колонна марафонцев. В ней — и 69-летний Багама Айгубов, решивший во что бы то ни стало преодолеть дистанцию 21 км за 2,5 часа и скинуть за это время не меньше 10 кг. На первый взгляд — цель недостижимая. Но не для Багама. Он далеко не новичок: три года назад пенсионер похудел на 9,3 кг за пятичасовой забег.

— В 2020 году мы прям неудачный день выбрали. Был дождь, гром гремел. Я три раза на дистанции обувь менял. Цель была выше, тогда мне даже стыдно стало, что не смог заявленные 15 кг скинуть, — поделился Айгубов.

На последнем забеге Айгубову пришлось бежать под дождем Фото: Личный архив героя публикации

Преодолеть дистанцию и не отступить от цели Багаму Рабадановичу помог известный дагестанский поэт Расул Гамзатов (фигурально). Именно ему посвятили забег «Атлетика 2023» в Махачкале.

— Изначально вообще не хотел участвовать из-за погоды. Но когда узнал, что забег посвящен Расулу Гамзатову, я себе обещал поставить рекорд. За Расула и умереть не жалко. Поставил цель, настроился. Настроя не было изначально, но по ходу уже раззадорился, когда увидел, как другие меня обгоняют, — вспоминает спортсмен.

А ВОТ И СЕКРЕТ

Рост Багамы Айгубова — 180 см, а вот точный вес он и сам назвать не может. Вне соревнований весит около 90 кг, а после сгонки веса — 65-70. Опыт быстрого похудения пенсионер обрел еще в молодости, когда занимался борьбой. Сейчас Багама Айгубов — победитель и призер не только российских, но и мировых чемпионатов среди ветеранов спорта. И возраст не помеха, в почти 70 лет он опережает даже юных соперников.

— Я бегал и по ровной, и по пересеченной местности много раз. И много раз видел, как молодые не выдерживают, кто-то без сознания падает. Это тяжело, опасно без подготовки. Недавно были всероссийские соревнования в Каспийске. Мне парень пожаловался, что никак не может даже 400 грамм скинуть. Я ему показывал способы, он и медленно бегал, и в одежде, но все равно не смог. А у меня тогда 4 кг ушло, — удивляется пожилой бегун.

Пожилой спортсмен не одолел соперников по скорости, зато поставил мировой рекорд Фото: Личный архив героя публикации

Спорту Багама Айгубов посвятил всю жизнь. Раньше занимался борьбой, успел посоревноваться и принести медали в четырех весовых категориях в молодости и в семи — в качестве ветерана. Хотя по профессии он стоматолог, но именно бег приносит ему истинное счастье. По мнению Багамы, в это и кроется главный секрет. Любовь к спорту дает ему силы и мотивацию тренироваться ежедневно. В день он бегает 1-2 раза на длинные дистанции по много километров за раз.

Никакой особой диеты между соревнованиями Айгубов не соблюдает. Ест практически все, но пьет мало — не специально, а просто не любит. Для «чистоты» рекорда перед забегами спортсмен почти отказывается и от того, и от другого.

— До обеда, до часа-двух, вообще не пил перед соревнованиями. Я этому в Эфиопии научился [Айгубов ездил туда во время гражданской войны в стране в качестве военного врача — прим]. 750 грамм жидкости пил в неделю — молоко, кефир, чай. Желудок у меня маленький, сейчас стараюсь 200-300 грамм в день пить. Литрами — никогда, — раскрыл собеседник свой секрет.

Багама Айгубов с участниками забега «Атлетика 2023» Фото: Личный архив героя публикации

Новый мировой рекорд по похудению дагестанца и радует и огорчает одновременно. Ему обидно, что в мире сейчас нет настоящего соперника и что многие высмеивают его заслуги или просто ему не верят.

— Говорят, вот, появится тяжеловес, задавит тебя… Но рекорд же измеряется в процентном соотношении к массе тела. Если человек весит намного больше, конечно, он и сбросит больше. А в процентном соотношении я любого побью. За три с половиной года никто не побил мой рекорд. Многие пробовали, в Дагестане сколько было их… И американцы пытались, но куда им, — похвастался Айгубов.

ОЦЕНКА ВРАЧА

Нутрициолог Оксана Лысенко, часто консультирующая худеющих пациентов, прокомментировала рекорд и старания Багамы Айгубова.

— 11 кг за два часа — это вывод жидкости из организма. Конечно же, он очень подготовленный. Обычному человеку, который просто сидел на диване и решил пробежать такую дистанцию без воды, этого делать не стоит. Уже через пару километров он упадет в обморок. Профессиональне спортсмены занимаются таким сгоном жидкости из организма по специальной системе за неделю-две до соревнований. Выводится именно вода, а не жир. В одном грамме жира содержится 9 калорий. Чтобы потерять один килограмм жира, надо потратить 9000 калорий. На такой дистанции в среднем можно потратить 4000-5000 калорий, это 4-5 килограмм. Вместе с жидкостью из организма выходят важные электролиты — натрий, калий, магний. Наша нервная система, сердечная система, энергия страдают, когда организм не получает эти элементы из еды и воды. На собственном опыте — я практикую голодание, и за 7 дней чисто на воде теряется 3-4 литра. Если 7 дней не пить еще и воду, то уйдет, я думаю, и 10 литров. Но это за неделю. А два часа — это экстренный вывод жидкости из организма. Но человек опытный, ставит свои рекорды, знает свой организм и возможности. Обычному человеку такое лучше не повторять, это может очень негативно отразиться на почках.

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