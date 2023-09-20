«Ищу киллера, дорого»: житель КБР заказал родственника фейковому убийце

Фальшивый киллер вместе с жертвой инсценировали убийство. Источник: архив КП и УФСБ по СК Фото: Залина ТАТАРОВА

Арсен из маленького села в КБР повздорил с мужем родной сестры, живущим в Пятигорске. Обычный бытовой конфликт, но 31-летний мужчина решил разобраться с обидчиком нестандартным способом. И готов был заплатить солидную сумму.

Своего зятя он задумал убрать из жизни своей семьи полностью. Арсен начал подыскивать киллера, который согласился бы выполнить «работу» за 1,8 миллиона рублей.

Но уже на этом этапе заказчик прокололся. Полиция Северо-Кавказского федерального округа и сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю узнали о поисках.

Чтобы поймать злоумышленника, правоохранители направили к нему подставного киллера, который взял у Арсена 400 тысяч рублей (аванс и деньги на расходы), а также все данные о жертве. Последний помог оперативникам инсценировать собственное «убийство». Его сфотографировали лежащим на земле со связанными руками и фальшивой кровью на голове.

Такие фотографии отправили заказчику оперативники. Фото: УФСБ по СК

Фальшивый «киллер» передал снимки заказчику. Тот остался доволен и договорился о встрече, чтобы передать остаток денег. В среду, 13 сентября, Арсен пришел с оставшимися 1,4 миллиона рублей. В этот момент его задержали.

Подозреваемого заключили под стражу и завели на него дело о покушении на убийство по найму. В итоге не угодивший ему зять остался цел и невредим, а самому «заказчику» светит серьезный срок.

Похожая история произошла между жителями КЧР и Ставрополья. После развода мужчина затаил обиду на знакомого бывшей жены из-за имущества и попытался заказать его убийство.