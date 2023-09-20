Глава республики поблагодарил коллектив больницы за помощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне слухов об экстренной госпитализации главы республики Рамзана Кадырова выяснилось, что больнице оказался его родной дядя Магомед Кадыров. Об этом в своем личном блоге заявил чеченский предводитель.

— В эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идёт на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи, — сообщает Рамзан Кадыров.

Глава республики поблагодарил коллектив больницы за помощь члену семьи. Также он упомянул, что до полного выздоровления родственника необходимо еще пару недель провести в лечебнице.

Не упустил возможности он еще раз прокомментировать слухи о его скоропостижной смерти. Кадыров еще раз напомнил своей аудитории о врагах и продажных журналистах, сетующих о его «неизлечимой болезни».

— Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям, — посмеялся Кадыров.

Когда новость об ухудшении состояния чеченского предводителя впервые появилась в новостной ленте, глава вышел в соцсети прямо с прогулки, рассказав о своем состоянии. В опубликованном ролике он с улыбкой ходит под дождем.