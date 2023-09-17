Опять «похоронили»: Кадыров ответил на очередные слухи о его смерти

Кадыров посоветовал авторам слухов подышать воздухом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главе Чечни Рамзану Кадырову в очередной раз пришлось выходить в соцсети с опровержением собственной скорой смерти. На этот раз ряд телеграм-каналов «отправил» политика в кому.

На этих выходных стали распространяться сообщения, что Рамзан Кадыров был срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве. «Источники» называют его состояние тяжелым и предрекают главе республики скорую кончину из-за болезни почек.

Днем 17 сентября Кадыров посоветовал авторам этих историй подышать свежим воздухом.

— Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит, — написал политик.

Он также опубликовал ролик, на котором с улыбкой гуляет под дождем.

Слухи о «неизлечимой болезни» Кадырова начали появляться еще в начале 2023 года. В марте пользователей сетей озадачил прибор на пальце политика, с которым он не расстается. Гаджет связали с состоянием здоровья чеченского лидера, но «кольцо» оказалось совсем не тем, о чем многие думали.

Очередная волна домыслов о здоровье главы Чечни в июле этого года сопровождалась информацией о гибели его близкого соратника и депутата Госдумы Адама Делимханова. Тогда Кадыров связал свои регулярные медийные «похороны» с украинскими СМИ.