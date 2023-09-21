«Большая трагедия для семьи»: упавший шкаф проломил голову 4-летнему мальчику на Ставрополье

Малыш впал в кому из-за сломанного черепа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Незакрепленный шкаф в детской комнате насмерть прибил малолетнего ребенка в Благодарненском округе. Малыш впал в кому из-за сломанного черепа. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 4-летнему мальчику не удалось. Он умер спустя час в реанимации.

Оказалось, что трагедия произошла 20 сентября. Ребенок пытался забраться на шкаф. Но из-за неосторожных движений комод накрыл ребенка.

Отмечается, что малыш жил в полной семье. Помимо него у родителей остался младший ребенок. Родители характеризуются только с положительной стороны.

— Отличная семья. Для них это большая трагедия, — прокомментировал источник близкий к ситуации.

Сейчас в деле разбираются следственные органы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

— В настоящее время следователь СКР осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в пресс-службе СКР.

Ранее во время игры на площадке из-за случайности погиб 8-летний мальчик из Дагестана. Ребенок катался на веревке, свисающей с виноградного навеса. В процессе игры она обвила шею малыша. Запаниковав, ребенок не смог выбраться самостоятельно. В результате смерть наступила от асфиксии.