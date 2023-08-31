Веревка обвилась вокруг шеи: в Дагестане на качели от удушья погиб 8-летний ребенок

Друзья пытались спасти мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла 31 августа в одном из частных домов Дагестана. В результате несчастного случая погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как поясняют в полиции, тревожный вызов в отдел поступил в 14 часов. Группа детей играла во дворе дома.Один из ребят катался на веревке, свисающей с виноградного навеса. В один момент она обвила шею малыша. Запаниковав, ребенок не смог выбраться самостоятельно. В результате смерть наступила от асфиксии.

Увидев запутавшегося друга, дети побежали за помощью. Однако взрослые не успели спасти мальчика.

Ранее в одном шаге от смерти была 10-летняя девочка из Черкесска. Малышка забралась на перила балкона на 7 этаже. По какой-то причине родители не уследили за ребенком. Стоящую на краю заметил сосед. Именно он и вызвал спасателей.

В отношении родителей уже возбуждено административное дело. С ними уже провели профилактическую беседу полицейские.

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