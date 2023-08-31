Стояла на перилах: 10-летнюю девочку спасли с 7-этажа в Черкесске

Фото: МЧС России по КЧР

В четверг, 31 августа, спасатели КЧР выехали на срочный вызов в Черкесск. На краю балкона 7 этажа стояла 10-летняя девочка. Взрослых рядом не оказалось. Подробности спасения малышки рассказали в пресс-службе МЧС России по республике.

Оказалось, что проходящий мимо сосед, увидел, как девочка взобралась на перила балкона и пытается перелезть через ограждения. Мужчина незамедлительно обратился за помощью к спасателям, которые за считанные минуты прибыли на место.

Для спасения малышки сотрудники МЧС разделились на две группы. Первая — поднялась в квартиру и напомнили ребенку об опасности выхода на балкон, а вторая в это время устанавливала автолестницу. Внизу девочку уже ждала мама.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе МВД, в отношении родителей возбуждено административное дело по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Правоохранители уже провели профилактическую беседу.

Аналогичный случай не так давно произошел в Дагестане. Кадры, как малышка в 5 утра стоит на краю в Каспийске, встревожили пользователей соцсетей по всей России. Маленькая девочка балансировала на подоконнике и не могла вернуться в дом. К счастью, на место выехала полиция, которая вместе с местными жителями смогла спасти ребенка.

Позднее правоохранители выяснили, где была непутевая мать малолетней. Оказалось, что 26-летняя девушка примерно в 2:30 ночи она уложила ребенка спать и уехала отдыхать в другой город.