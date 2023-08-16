Танцевала в ночном клубе: мать едва не выпавшего с 9 этажа ребенка попала под следствие в Дагестане

Мать отдыхала в клубе, пока дочка едва не выпала из окна. Фото: архив КП/соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Кадры из двора многоэтажки в Каспийске недавно встревожили пользователей соцсетей. Маленькая девочка балансировала на подоконнике открытого окна и не могла вернуться в дом. Следователи выяснили, где в это время были ее родители.

Малышку на подоконнике на 9 этаже по счастливой случайности заметили туристы. На место выехала полиция, которая вместе с местными жителями смогла спасти ребенка и предотвратить трагедию.

Когда сотрудники попали в квартиру, никого из взрослых там не было, несмотря на раннее время — дело было в 5 утра. В доме находилась еще одна девочка постарше, которая открыла дверь полицейским лишь после долгих уговоров.

— Полицейские, вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребёнка, другие всё это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном, — рассказали в МВД Дагестана.

Почему дети были дома одни? Следователи выяснили, где была 26-летняя мать чудом выжившей девочки. Примерно в 2:30 ночи она уложила ребенка спать и уехала отдыхать в другой город.

— По версии следствия, 14 августа 2023 года примерно в 2 часа 30 минут подозреваемая, уложив спать свою 4-хлетнюю дочь в квартире дома № 71, уехала со своей сестрой в Махачкалу для посещения ночного клуба, — говорится в сообщении следкома республики.

Отец ребенка живет отдельно, рассказали «КП» в ведомстве. Пара в разводе, мать с ребенком живет у своих родителей. На нее завели уголовное дело об оставлении в опасности, ей грозит до года лишения свободы. Пока идет следствие, девочка продолжает жить с матерью.

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