Неравнодушные соседи чудом спасли девочку от неминуемой гибели Фото: СОЦСЕТИ

Следователи Дагестана завели уголовное дело на мать двухлетней девочки, которую спасли с 9 этажа на волоске от трагедии 14 августа. Женщину привлекут за оставление ребенка в опасности.

Ребенка в открытом окне 9 этажа заметили проходившие мимо туристы в Каспийске. Малышка сидела на кондиционере, потом начала ходить по подоконнику. Местные жители и полиция быстро сориентировались — одна группа людей стояла внизу с кучей толстых одеял, вторая пыталась достучаться в квартиру.

Долгое время никто не открывал дверь. Дома была лишь старшая сестра малышки, которая отказывалась впускать незнакомцев. Наконец, полиция уговорила ребенка открыть дверь, и двухлетнюю девочку благополучно сняли с подоконника.

Происшествие разворачивалось ранним утром, около 5 часов. Родителей в этот момент дома не было.

В СК Дагестана «КП-Северный Кавказ» рассказали, что на мать малышки завели уголовное дело об оставлении в опасности.

— Пока расследование идет, она находится под подпиской о невыезде, — сообщили в ведомстве.

Если мать признают виновной, ей максимум грозит до года лишения свободы.