Сидела на кондиционере: двухлетнюю девочку спасли с 9 этажа в Дагестане

Двухлетняя девочка едва не сорвалась с 30-метровой высоты Фото: СОЦСЕТИ

В 5 утра 14 августа в Каспийске двухлетняя девочка едва не выпала из окна высотки. Малышка сидела на кондиционере и в ступоре не могла вернуться в квартиру.

Ребенка обнаружили туристы. Отдыхающие возвращались с моря по улице Халилова и увидели маленькую девочку в окне 9 этажа.

Местные жители поднялись к квартире и долго стучали в дверь, но никто не открывал. Тем временем другая группа стояла под окнами с кучей толстых одеял. В любую секунду ребенок мог сорваться вниз.

Двое мужчин попытались спустить ребенка, высунувшись из окна на этаж ниже, но решили не рисковать — непрофессионалы могли легко уронить девочку и сорваться с высоты сами.

В итоге неравнодушным горожанам вместе с полицией удалось достучаться до квартиры. Дверь открыл маленький ребенок, взрослых в квартире не было.

— Жители сами сняли ребенка, спасателей вызывать не стали, — рассказали «КП-Ставрополь» очевидцы происшествия.

В МЧС Дагестана подтвердили, что специалисты не выезжали на место. Девочку благополучно сняли с подоконника и закрыли окно, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

— Оказалось, что в квартире находится еще один ребенок - старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым. В течение получаса всё разрешилось! Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла полицейским дверь. К большому счастью, малышка спасена! Ну а теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, а так же роль и местонахождение родителей, — рассказали в МВД Дагестана.

Грозит ли родителям едва не погибшей малышки какое-либо наказание, пока не сообщается. Аналогичное ЧП в Ингушетии, когда ребенка сняли с окна сотрудники МЧС, закончился для взрослых административкой. По закону безответственным родителям грозит предупреждение либо штраф до 500 рублей.

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