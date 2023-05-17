Маленькая девочка едва не выпала из окна многоэтажки в Ингушетии: беспечных родителей хотят призвать к ответу

Фото с места ЧП: УМВД по РИ

Полиция Ингушетии привлекла к ответственности мать малолетней девочки, которая едва не выпала из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские натолкнулись на пугающее видео. Маленькая девочка стоит на подоконнике около открытого окна. Одно неаккуратное движение – и ребенок свалился бы с четвертого этажа многоквартирного дома. Шансов спастись при таком падении очень мало.

Правоохранители установили, где было снято видео. Оказывается, все случилось в Магасе, в доме по улице имени Мальсагова. На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних и органы опеки. Оказалось, что в этой квартире временно живет семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, но на подоконнике стоит ребенок их родственницы. В момент, когда сняли это видео, взрослых дома не было. Как рассказывают пользователи сети, чтобы снять детей, на место вызвали сотрудников МЧС.

К ответственности хотят привлечь сразу двух матерей малолетних детей. В отношении них составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (первая часть статьи 5.35 КоАП). За такое правонарушение им грозит всего лишь штраф до 500 рублей либо предупреждение.

– Полиция призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых, ведь для необратимого несчастья порой достаточно нескольких секунд, – отмечает УМВД по Республике Ингушетия.

И это действительно так. В мае прошлого года в Назрани из окна девятого этажа выпал 2-летний мальчик. Ребенок получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия.

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