Из окна дома на улице Партизанской в Ставрополе выпал ребенок

Из окна многоэтажки в Ставрополе выпал ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе из окна многоэтажного дома на улице Партизанской, 2б – ЖК «Александровский парк» – выпал ребенок. На месте работают правоохранительные органы, приехали медики.

По данным источника «КП-Ставрополь», девочка погибла от падения. На присланном нам видео видно, что сотрудники полиции, скорой помощи, спецслужбы и другие люди разбираются в произошедшем.

На данный момент нет официального комментария по поводу случившегося. Ни о возбуждении дел, ни о других производствах речи пока что не ведется. Причины падения ребенка также неизвестны. Информация уточняется, ожидается реакция органов.