СКР начал проверку после падения девушки из многоэтажки в Ставрополе

СКР начал проверку после падения девушки из окна многоэтажки в Ставрополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После падения девушки из окна многоэтажного дома на улице Партизанской, 2б следственный комитет начал проверку. Оказалось, погиб не ребенок – потерпевшая 1994 года рождения. Ее нашли без признаков насильственной смерти, то есть, вероятно, погибшую не пытались убить.

Тем не менее следственный комитет России по Ставропольскому краю начал проверку по данному происшествию. Следователям предстоит выяснить, почему девушка выпала из окна, пыталась ли она сама себя убить или это несчастный случай. Информация уточняется.

Напомним, что после падения девушки на место приехали правоохранительные органы, скорая помощь и другие службы. Потерпевшая скончалась на месте, причины падения погибшей выясняются.