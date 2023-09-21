Спасатели близко по счастливой случайности: попавшей под камнепад в Осетии группе альпинистам поспевает помощь

Группа из 11 туристов попала под камнепад в горах Северной Осетии Фото: Жиляев Александр

Поисково-спасательная операция началась на горе Казбек в Северной Осетии после того, как спасатели получили экстренное сообщение о серьезной травме человека. Группа из 11 альпинистов из разных городов России поднималась на вершину, но на высоте 3100 метров участники попали под камнепад.

Одна альпинистка получила серьезные травмы. Однако туристы столкнулись с проблемой: связаться со спасателями не получалось.

Чуть позже экстренная служба получила сообщение от третьего лица (он не поднимался в гору) о происшествии. Альпинистам удалось связаться со знакомым и попросить помощи. Спасатели, проверив базу данных, поняли, что туристы не регистрировались в МЧС России перед восхождением.

Звонивший, имеющий связь с МЧС и туристами, указал место, где находятся попавшие в бедствие туристы. На счастье последних с горы спускалась группа спасателей. Специалисты пошли на помощь альпинистам, чтобы спустить вниз пострадавшую.

— По счастливой случайности на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент они изменили свой маршрут и направились на помощь к потерпевшим бедствие альпинистам, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Ведомство добавило, что также на помощь альпинистам выдвинулась вторая группа спасателей в составе пяти человек. Точное состояние пострадавшей пока неизвестно. Информация по происшествию уточняется.