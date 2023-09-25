Сделал замечание и умер: житель Пятигорска погиб после драки петербуржцев в самолете

Мужчина попросил дебоширов быть потише, но за свою просьбу он поплатился жизнью Фото: Кирилл Мартынов

Жизнь 55-летнего жителя Пятигорска оборвалась сразу же после поездки в Санкт-Петербург. Мужчина не успел долететь до малой родины, как умер прямо в аэропорту от удара в голову. О трагическом случае рассказали в пресс-службе полиции Ставропольского края.

Все случилось на пути из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Как утверждают правоохранители, на борту самолета между двумя выпившими пассажирами завязалась ссора. Слово за слово и обычный бытовой конфликт между 42-летним и 36-летним туристами перерос в драку. Остановить их решил пятигорчанин.

Он попросил скандалистов быть потише, но за свою просьбу поплатился жизнью. От одного из драчунов мужчина получил удар в голову. Уже после приземления всех троих задержали полицейские.

В привокзальном комплексе пятигорчанин почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но медики не смогли спасти мужчину.

Дебоширов задержали. Ими сейчас занимаются полицейскими.

— В отношении нарушителей составлены протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство». Один из участников конфликта задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Основания задержания подозреваемого). В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — отметили в пресс-службе.

Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение причин произошедшего.