Девушки не выходят на связь, родители бьют тревогу: двух пропавших туристок ищут в горах КЧР

Девушки не вышли в назначенное место. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В КЧР ищут туристок, пропавших на маршруте в горах. Две девушки ушли в поход и не вернулись к назначенному времени. На их поиски направили 15 спасателей.

Маршрут туристок должен был завершиться в Зеленчукском районе. Но ко времени, когда их ждали, они не пришли. Тревогу забили родители: они обратились к спасателям, предположив, что девушки не могут найти дорогу к населенному пункту.

Их маршрут был зарегистрирован на сайте МЧС России. Сейчас специалисты разделятся на две группы, чтобы обследовать оба района, которые были заявлены в карточке. Одни выйдут к селу Красный Карачай через перевал Муха. Второй отряд обследует Архызское седло и Марухское ущелье.

На месте работают специалисты Карачаево-Черкесского спасательного отряда МЧС России имени Дзераева.

Ранее в горах КЧР пропала группа туристов на мотоциклах. Утром 22 сентября стало известно о троих уроженцах Ставрополя, которые отправились в путешествие в район озера Кратерное в поселке Загедан Урупского района.

Спасатели нашли путешественников вечером того же дня. С наступлением темноты они потеряли тропу и не смогли самостоятельно выйти к населенному пункту. Несмотря на то, что мужчины провели ночь на открытом воздухе в горах, их здоровью ничего не угрожало, медицинская помощь им не понадобилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не вернулись с джиппинга: туристы из Ставрополя пропали в горах КЧР

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru