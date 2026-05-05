В Верховном суде Карачаево-Черкесской республики прошло заседание по делу бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Защита «золотого гаишника» дошла до кассации, которая удовлетворила жалобу и отправила материалы на новое рассмотрение.

Глава ГИБДД Ставропольского края – полковник Алексей Сафонов задержан за коррупцию. Внутри своего ведомства он организовал преступную группу, которая в течение нескольких лет брала взятки и подделывала документы. Жил главный гаишник Ставрополья с королевским шиком. Особняки, стилизованные под дворцы, дорогущие автомобили, люстры, канделябры и конечно же – золотые унитазы. Ну куда же без них при таком богатстве! Гаишник на золотом унитазе

Буквально несколько месяцев назад Пятый кассационный суд нашел нарушения при рассмотрении уголовного дела Алексея Сафонова. Там сослались, что по закону один судья не может дважды участвовать в вынесении решений. Руководствуясь принципом справедливости, дело отдали обратно в Верховный суд КЧР.

Материалы получили 16 марта, первое заседание назначили на 14 апреля, но отменили. Согласно карточки суда, рассмотреть дело не могли, так как «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве». А потом заседание перенесли сперва на 21 апреля (отменили по ходатайству), а потом на 5 мая.

Сафонова приговорили к 20 годам колонии. Фото: УГИБДД СК

Впрочем, это не изменило решение инстанции. Рассмотрев апелляцию, Верховный суд КЧР оставил в силе срок Алексея Сафонова за многочисленные эпизоды взяточничества и создание преступного сообщества. Экс-начальник ГИБДД Ставрополья получил 20 лет колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафонова Александр Дудин.

Уточним, что приговор Сафонов услышал еще год назад – 12 мая 2025 года. После этого, как и прежде, началась катавасия с апелляциями и жалобами. Защита добавилась признания решения суда незаконным и, казалось, почти преуспела в этом.

После приговора Сафонов подал апелляцию. Фото: пресс-служба судов КЧР

Станет ли это концом судебных историй «золотого гаишника» Ставрополья? Очень большой вопрос, ведь дело тянется с 2021 года, отдали его в суд в конце 2023, приговор вынесли в 2025, а жалобы, апелляции и обжалования продолжаются по сей день. Вероятно, защита Сафонова не остановится не неудовлетворительном для них приговоре.

Одновременно с этим имущество Алексея Сафонова безуспешно пытаются продать с молотка. Машины, которые никому оказались не нужны, стояли на торгах еще несколько лет назад. А вот загородный дом с обременением уже несколько раз снижался в цене.

Особняк и золотой унитаз Сафонова. Фото: тг-канал Александра Хинштейна

