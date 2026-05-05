Фото: соцсети парка львов «Земля Прайда»

Спасенная из Чечни львица продолжает хвататься за жизнь. Почти две недели прошло со дня, когда ее едва довезли к профессиональным ветеринарам. Тогда ее буквально вытащили с того света. С тех пор малышка Тамила балансирует на грани в крайне тяжелом состоянии.

Удивительно, что львенок до сих пор держится, имея такой букет заболеваний. У Тамилы сломаны позвоночник и тазовые кости, лейкемия и пневмония с отказом легкого. Кроме того, сильнейшую боль доставляют крупные пролежни. Несмотря на тяжесть болезней, она продолжает бороться с заболеваниями.

Сейчас львенок принимает терапию и обезболивающие. Фото: парк львов «Земля прайда»

«Очень переживаем за нашу малышку, лишь бы она справилась. Трудно ей дается восстановление. Оно и не удивительно – буквально в последний спасительный вагон успела», – написали в парке львов «Земля Прайда».

Напомним, Тамилу спас неравнодушный мужчина из Чечни. Он увидел, как люди играют с львенком, который почти перестал подавать признаки жизни, и понял, что промедление может стоить жизни. Животное выкупили и доставили к ветеринарам в Московскую область.

Ветеринары пытаются спасти львенка. Фото: парк львов «Земля прайда»

Шансов на выживание было крайне мало – измученная львица кричала от боли и не знала, как лечь, чтобы не испытывать боль от пролежней. Тогда надежда была только на волю самой львицы – если бы она не боролась за жизнь, никакие препараты и операции не помогли бы. Но пока Тамила держится, хоть давать прогнозы специалисты все еще не рискуют.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Люди играли с полумертвым львенком»: замученного хищника спасли из рук живодеров в Чечне – шансов выжить почти нет

Выжила, когда стоял вопрос об усыплении: состояние спасенной львицы из Чечни удалось стабилизировать

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru