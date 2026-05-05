Древние башни хранят много тайн. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии, на территории древнего башенного комплекса Гирети, возраст которого оценивается в 3,5 тысячи лет, археологи продолжают делать удивительные открытия. Напомним, эти монументальные сооружения сложены из огромных каменных глыб без какого-либо раствора, в технике так называемой циклопической кладки. Только в 2025 году в местных склепах было обнаружено более 60 погребений, около 200 предметов и множество фрагментов тканей. Об одной из самых необычных находок, сделанной в третьем солнечном склепе комплекса, рассказал археолог школы каменщиков-реставраторов «Наследие» Дмитрий Мадуров.

«На втором этаже погребального сооружения были найдены изящные деревянные чашечки. Для археологии такой материал встречается крайне редко - дерево обычно разрушается, и увидеть его в таком состоянии большая удача», - рассказывает Дмитрий.

Одна чаша особенно заинтересовала археологов. В свое время она треснула и владельцы решили её спасти. Они просверлили по краю небольшие отверстия, стянули стенки, аккуратно скрепили и продолжили пользоваться вещью.

На чашечке видны следы ремонта. Фото: стоп-кадр видео школы каменщиков-реставраторов "Наследие"

«Обе чашечки выточены на токарном станке. Речь идёт не о современном металлическом оборудовании, а о ручных или ножных устройствах, которые известны с древнего мира. На таких станках, основанных на мускульной силе человека, издревле вытачивали предметы из дерева, а иногда и из камня», - говорит археолог.

Удалось даже установить породу дерева, из которого выполнена посуда. По предположению Дмитрия, одна из чаш выточена из сосны. Вторая выполнена из более лёгкой породы - по структуре и весу она напоминает ветлу (один из видов ивы).

В древнем склепе Ингушетии нашли деревянную посуду со следами ремонта

«Для нас эти небольшие предметы ценны тем, что в них отражается повседневная жизнь людей, их отношение к вещам и сам ход развития ремёсел», - отметил он.

