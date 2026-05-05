«Хотели привлечь женихов, а привлекли спасателей»: что говорят в сети об исчезновении туристок, пропавших в поисках озера Любви

Девушки пошли в поход 24 апреля. Фото: соцсети

В ночь на 5 мая соцсети взорвались тревожными сообщениями. Две девушки из Астрахани - 23-летняя Вика и 24-летняя Даша - ушли в горы Карачаево-Черкесии 24 апреля и пропали. Последние часы перед исчезновением они сами вели репортаж в соцсетях и детально описывали маршрут. Но в какой-то момент связь оборвалась…

Самое обсуждаемое сейчас в сети - путевой дневник одной из пропавших, 24-летней Дарьи П. Она вела канал в соцсетях, где открыто делилась планами с подписчиками еще до выхода на маршрут. Надо сказать, путь был продуман до каждой детали, а перед тем, как пропала связь, даже успела написать:

- Еду с подругой на Кавказ с конца апреля до 3 мая. 4 мая - резервный день. Если после этой даты меня и мою подругу Вику не будет в сети - прошу, звоните в МЧС!

Да и с родителями они постоянно были на связи: девочки звонили каждый день, рассказывали о маршруте и делились впечатлениями. А 4 мая все случилось так, как написала Даша в своем блоге. Тогда она набрала маму и попросила отправлять спасателей на их поиски. Видимо, испортилась погода и девочки застряли на какой-то локации. Родители сразу обратились к спасателям, началась спасательная операция.

Многие подписчики туристок сейчас пишут в комментариях, что это предупреждение выглядит жутким пророчеством. Девушка сама задала триггер для начала спасательной операции и не ошиблась – можно сказать, сама накликала беду.

Пользователи Сети отмечают, что девушки сознательно зарегистрировали свой маршрут – за это нужно отдать им должное, так как туристки значительно облегчили работу спасателей. Однако, по данным МЧС, поход они совершали без инструктора, что стало роковой ошибкой.

- Девочки вообще молодцы. Одна из них очень хорошо подготовилась. Судя по путевому дневнику, она и маршрут нарисовала, и у МЧС зарегалась, но толку? Взяли и пошли сами… - пишут подписчики.

По словам путешественников, которые были в походе на знаменитое озеро, главная сложность этого места - погода и рельеф. В районе поисков даже летом лежит снег, что серьезно осложняет и походы, и работу спасателей:

- Плюс днем снег подтаивает, есть огромный риск схода лавин и камнепадов. Ночью все к чертям замерзает, превращает тропы в ледяные катки.

- Был там как-то с туристической группой. По-другому я. Вообще не представляю поход туда. Озеро Любви находится на высоте, где лежит снег. Если начинается туман или дождь, найти спуск вообще нереально - все белое, троп не видно.

- Кстати, там же и связи практически нет, даже у местных. Очень сложный участок.

Вторая волна обсуждений касается цели путешествия. Согласно данным того же дневника Дарьи, последней точкой марштата девушки значилось «Озеро Любви», которое находится на высоте около 2400 метров, и с ним связано романтичное предание: считается, что если искупаться в ледяной воде и бросить монетку, можно вскоре встретить свою судьбу.

В соцсетях сейчас активно расходятся скриншоты и посты с едкой, но грустной иронией:

- Новость жуткая, но забавно, что девочки хотели привлечь женихов на озере Любви, а привлекли спасателей МЧС. Только видимо боги гор решили, что ради такой любви нужно сначала выжить.

Заметим, 5 мая в поисках девушек участвуют 15 спасателей, которые обследуют два района - село Красный Карачай через перевал Муха, и Архызское седло и Марухское ущелье.

К расследованию подключились и местные следователи, но уголовного дела пока не заведено.

