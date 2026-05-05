«Танцы-жманцы» на выпускном и купальник на билборде: жители Северного Кавказа выступили против «разврата»

В Ингушетии и Дагестане обсуждают допустимость откровенной рекламы и школьных вальсов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На Северном Кавказе продолжают обсуждать границы между религиозными нормами и светскими традициями. Матери Дагестана требуют запретить танцевать вальсы на последних звонках и выпускных. Женщинам не нравится, что их дочери должны взаимодействовать с мальчиками даже в такой непринужденной форме.

Сообщения с недовольством одна из мам озвучила в социальных сетях – на категорически против того, чтобы ее дочь танцевала вальс на последнем звонке, но школьные устои не дают семье возможности отказаться:

«Я мама выпускницы, я не хочу, чтобы моя дочь танцевала вальс на последнем звонке. Иногда давят на детей, заставляют их танцевать. У меня просьба – пусть отменят эти танцы на последнем звонке. Мне неприятно на это смотреть, да и муж у меня категорически против. Ведь есть национальные танцы, если на то пошло, если без танцев никак! Нет, обязательно нужны эти танцы-жманцы!»

В Ингушетии потребовали контролировать рекламу билбордов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Обращение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одна часть пользователей женщину поддержала. Люди пишут, что современные школьные линейки всё больше расходятся с традиционными исламскими ценностями. По их мнению, совместные танцы подростков недопустимы. Другие же возразили, что последний звонок и выпускной – это все-таки светский праздник. Вальс – многолетняя традиция, и ее уж точно не следует смешивать с религиозными нормами.

Границы дозволенного продолжают обсуждать и в Ингушетии. Местные жители возмутились откровенной рекламой с обнаженной девушкой. Мужчина снял один из билбордов в Назрани, заявив, что изображенное на нем противоречит нравственным устоям республики.

На рекламе магазина одежды модель демонстрирует наряд из летней коллекции – купальник из новой партии. Увидевший это мужчина возмутился, заявив, что видеоролик с обнаженной девушкой не должны показывать на экране в центре республики. Он потребовал, чтобы компания, занимающаяся размещением наружной рекламы, проверяла материалы на предмет соответствия культурным и религиозным особенностям региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ваша дочка голая в интернете»: блюстители нравственности проводят рейды в соцсетях Северной Осетии

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru